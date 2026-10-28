تأکید بر افزایش ۳برابری عرضه میوه در روستا بازارهای کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی‌تبار عصر چهارشنبه در نشست تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر ضرورت تقویت مراکز عرضه مستقیم کالا و تحقق اهداف راه‌اندازی روستا بازارها اظهار کرد: مدیریت تعاون روستایی استان در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، افزایش عرضه محصولات پروتئینی به میزان حداقل دو برابر و میوه و تره‌بار به میزان حداقل سه برابر را در مکان‌های تعیین‌شده دنبال می‌کند.

وی افزود: توسعه روستا بازارها و افزایش عرضه محصولات اساسی در این مراکز می‌تواند در بهبود دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز و کمک به تنظیم بازار استان نقش مؤثری داشته باشد.

ضرورت بازنگری در تسهیلات کشتارگاه‌ها

مدیرعامل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین و توزیع مرغ کشتار روز و رفع مشکلات تسهیلاتی کشتارگاه‌ها و مرغداری‌های استان گفت: مسائل مرتبط با تسهیلات کشتارگاه‌ها با همکاری بانک کشاورزی بررسی شده و برگزاری نشست تخصصی برای اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه به تصویب رسیده است.

محمدی‌تبار تصریح کرد: این نشست با محوریت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران کشتارگاه‌ها، اتحادیه مرغداران، بانک‌های عامل، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار می‌شود تا مشکلات موجود بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها مشخص شود.

وی با اشاره به ناکافی بودن میزان تسهیلات فعلی برای تأمین نیازهای کشتارگاه‌ها بیان کرد: در تماس با مدیران برخی کشتارگاه‌ها مشخص شد مبالغ تسهیلات معرفی‌شده به بانک کشاورزی، با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و نیازهای سرمایه‌ای از جمله خرید کامیون حمل مرغ، پاسخگوی نیاز این واحدها نیست.

مدیرعامل تعاون روستایی استان خاطرنشان کرد: بازنگری در میزان تسهیلات و افزایش سقف آن‌ها با هدف تأمین نیازهای واقعی کشتارگاه‌ها و ایجاد توجیه اقتصادی لازم برای فعالیت این واحدها، از موضوعات مهمی است که باید در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

تشدید نظارت بر بازار سه شهرستان

محمدی‌تبار در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات نشست پیشین ستاد تنظیم بازار استان درباره تشدید بازرسی‌ها و نظارت بر بازار شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده اشاره کرد و گفت: با تأکید استاندار و پیگیری‌های انجام‌شده، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی اقدامات لازم را برای افزایش بازرسی‌ها در این شهرستان‌ها آغاز کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت بازار، نشست آتی ستاد تنظیم بازار استان نیز با محوریت شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده برگزار خواهد شد تا مسائل و مشکلات موجود به‌صورت دقیق‌تر بررسی و تصمیمات لازم برای ساماندهی بازار اتخاذ شود.