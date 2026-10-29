وحید محمدی‌تبار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توزیع سریع، منظم و بدون تأخیر آرد میان افراد مشمول و جامعه هدف روستایی، مطابق ضوابط و سهمیه‌های تعیین‌شده، از جمله مواردی است که باید با جدیت از سوی واحدهای اجرایی دنبال شود.

وی افزود: در همین راستا، شناسایی افرادی که تاکنون موفق به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه آرد (سیما) نشده‌اند، ضروری است و باید با ارائه راهنمایی‌های لازم، زمینه ثبت‌نام و تکمیل فرآیند مربوط به این افراد فراهم شود.

مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات اظهار کرد: اطلاع‌رسانی مناسب به متقاضیان واجد شرایط آرد روستایی و راهنمایی آنان برای ثبت‌نام و رفع نواقص احتمالی پرونده‌ها، می‌تواند به بهبود روند ارائه خدمات و جلوگیری از بروز مشکلات در این زمینه کمک کند.

محمدی‌تبار با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مسئولان اجرایی ادامه داد: فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها باید با همکاری و تعامل مؤثر، مشکلات مربوط به توزیع آرد و ثبت‌نام متقاضیان را به‌صورت میدانی بررسی کرده و برای رفع موانع موجود در چارچوب ضوابط اقدام کنند.

وی همچنین از تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد ادارات شهرستانی خبر داد و گفت: رؤسای ادارات تعاون روستایی شهرستان‌ها موظف‌اند ضمن پیگیری اجرای دقیق مفاد ابلاغیه، گزارش اقدامات انجام‌شده، مشکلات موجود و نتایج حاصل را در اسرع وقت به مدیریت استان ارائه دهند.

مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به جامعه روستایی نیازمند مسئولیت‌پذیری، هماهنگی و حضور مؤثر عوامل اجرایی در میدان است و باید از هرگونه تأخیر و کوتاهی در روند توزیع آرد و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان جلوگیری شود.

محمدی‌تبار در پایان بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌های اجرایی برای توزیع به‌موقع آرد، تکمیل ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط و رفع مشکلات احتمالی در سامانه سیما تأکید کرد.