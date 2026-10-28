تشدید نظارت بر بازار کهگیلویه و بویراحمد؛ ۵۶ هزار بازرسی در هفت ماه

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله باقری عصر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح عملکرد دستگاه‌های نظارتی در هفت ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۵۶ هزار و ۴۲۹ بازرسی از سطح بازار استان انجام شده که در نتیجه آن، ۶ هزار و ۸۰۸ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی قانونی از طریق سامانه سیمبا به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، هفت هزار و ۵۹۳ عنوان تخلف شناسایی شده و تیم‌های نظارتی نیز گشت‌های مشترکی را در سطح استان برگزار کرده‌اند.

ثبت بیش از ۳۶ هزار بازرسی توسط صمت استان

معاون توسعه بازرگانی اداره‌کل صمت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد تفکیکی دستگاه‌های نظارتی گفت: سازمان صمت استان با انجام ۳۶ هزار و ۳۵۰ بازرسی، تشکیل چهار هزار و ۵۳۴ پرونده تخلف و شناسایی پنج هزار و ۳۱۲ عنوان تخلف، بیشترین حجم بازرسی را به خود اختصاص داده است.

باقری ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی نیز در این مدت ۱۰ هزار و ۴۹۹ بازرسی انجام داده و ۶۰۱ پرونده تخلف تشکیل داده است. همچنین اتاق اصناف مرکز استان با پنج هزار و ۳۲۲ بازرسی، یک‌هزار و ۲۷۰ پرونده تخلف و یک‌هزار و ۲۷۳ عنوان تخلف را ثبت کرده است.

وی با اشاره به عملکرد اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بیان کرد: اتاق اصناف گچساران ۲۸۹ بازرسی و ۱۷۸ پرونده تخلف، اتاق اصناف دنا ۶۲۸ بازرسی و ۷۳ پرونده تخلف و اتاق اصناف بهمئی ۴۷۲ بازرسی و ۴۷ پرونده تخلف را به ثبت رسانده‌اند. همچنین اتاق‌های اصناف کهگیلویه، چرام و لنده نیز در مجموع ۳۳۹ بازرسی و ۱۰۵ پرونده تخلف داشته‌اند.

باقری با انتقاد از پایین بودن آمار بازرسی در برخی شهرستان‌ها تأکید کرد: میزان بازرسی‌ها در بعضی مناطق متناسب با انتظارات نیست و لازم است دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری وظایف نظارتی خود را دنبال کنند.

وی با اشاره به انجام ۴۷۲ بازرسی در شهرستان بهمئی طی حدود ۲۰۰ روز کاری، این میزان را ناکافی دانست و گفت: در این زمینه تذکر کتبی صادر شده است.

ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی در بازار استان

معاون توسعه بازرگانی صمت کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با تشریح آخرین وضعیت قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: میانگین قیمت این کالاها تا ششم آبان‌ماه در مقایسه با نشست‌های پیشین ستاد تنظیم بازار، تغییر چشمگیری نداشته و بازار استان از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

وی افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ با ادامه روند قبلی، حدود ۳۲۵ هزار تومان گزارش شده است. قیمت برنج دانه‌بلند نیز تغییرات جزئی داشته و در گروه حبوبات، عدس درشت با افزایش ۱۰ هزار تومانی همراه بوده است.

باقری با اشاره به وضعیت سایر اقلام اساسی گفت: قیمت شیر خام در سطح هشت هزار تومان ثابت مانده و در بخش تخم‌مرغ و روغن پخت‌وپز نیز تغییراتی در سطح خرده‌فروشی مشاهده شده است؛ به‌طوری‌که قیمت اعلام‌شده برای روغن از ۲۸۵ هزار تومان به ۳۱۰ هزار تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: قیمت کالاها به‌صورت روزانه و با در نظر گرفتن عواملی همچون سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و هزینه حمل‌ونقل، با هماهنگی جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف رصد می‌شود تا از بروز تخلفات قیمتی جلوگیری شود.

افزایش عرضه محصولات در روستا بازارها

باقری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه روستا بازارها و تسهیل دسترسی مردم به محصولات مورد نیاز اظهار کرد: مدیریت تعاون روستایی استان موظف شده است با هدف بهبود عرضه و حمایت از مصرف‌کنندگان، میزان عرضه محصولات پروتئینی در روستا بازارها را حداقل دو برابر و عرضه میوه و تره‌بار را دست‌کم سه برابر افزایش دهد.

وی افزود: استفاده بهینه از زمین مجاور روستا بازار فعلی در خیابان مطهری شهر یاسوج نیز در دستور کار قرار گرفته است تا با توسعه فضای عرضه، امکان ارائه خدمات بهتر به شهروندان و عرضه گسترده‌تر میوه و تره‌بار فراهم شود.

پیگیری افزایش تسهیلات کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها

معاون توسعه بازرگانی صمت کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست تخصصی با هدف رفع موانع تأمین و توزیع مرغ کشتار روز در استان خبر داد.

باقری اظهار کرد: این نشست با محوریت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بانک‌های عامل، اتاق اصناف و رئیس اتحادیه مرغداران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جلسه برای هفته آینده پیش‌بینی شده است و قرار است راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود در زنجیره تأمین و توزیع مرغ کشتار روز و همچنین تسهیل پرداخت تسهیلات مورد نیاز کشتارگاه‌ها و مرغداری‌های استان بررسی شود.

باقری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از بانک کشاورزی بیان کرد: دو کشتارگاه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز به این بانک معرفی شده‌اند، اما میزان تسهیلات پیش‌بینی‌شده پاسخگوی همه نیازهای تجهیزاتی این واحدها، از جمله خرید کامیون حمل مرغ، نیست.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تسهیلات و حمایت از زیرساخت‌های تولید و توزیع مرغ خاطرنشان کرد: رفع موانع تأمین مالی و تجهیز کشتارگاه‌ها می‌تواند در بهبود روند توزیع مرغ کشتار روز و تأمین پایدار این محصول در بازار استان مؤثر باشد.

تشدید نظارت بر بازار شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده

معاون توسعه بازرگانی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بند ۱۰ مصوبات هشتمین نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: با توجه به تأکیدات انجام‌شده و وضعیت بازرسی‌ها و نظارت‌های ماه‌های گذشته، مقرر شده است نظارت بر بازار شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: رئیس اتاق اصناف شهرستان کهگیلویه نیز بر اجرای این مصوبه تأکید کرده و متعهد شده است روند بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

باقری با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌ها در شهرستان‌های هدف تصریح کرد: تقویت بازرسی‌ها و پیگیری مستمر عملکرد دستگاه‌های مسئول، از اقدامات ضروری برای کنترل بازار، رسیدگی به تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی در پایان بیان کرد: به دستور استاندار، نشست بعدی ستاد تنظیم بازار استان در شهرستان کهگیلویه و با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده برگزار خواهد شد.