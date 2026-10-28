به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، همزمان با ۶ آبان (۲۸ اکتبر)، روز جهانی انیمیشن، از مجموعه انیمیشنی «هزاردستان» رونمایی شد؛ اثری دوبعدی که با ایده‌ای متفاوت در طراحی شخصیت‌ها و خلق جهانی فانتزی، دست‌ها را به قهرمانان اصلی داستان تبدیل کرده است.

در توضیح این مجموعه آمده است: «داستان «هزاردستان» در شهری خیالی به همین نام جریان دارد، شهری شگفت‌انگیز که تمام ساکنان آن «دست» هستند. دست‌هایی که هرکدام نام، هویت، شخصیت و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند و در کنار یکدیگر، دنیایی متفاوت و سرشار از داستان و ماجرا را شکل می‌دهند.

در این جهان خیال‌انگیز، دست‌ها دیگر صرفاً ابزاری برای انجام کارها نیستند، آنها زندگی می‌کنند، شخصیت دارند و خودشان روایتگر داستان‌ هستند. ایده‌ای که به شعار تبلیغاتی «نخستین انیمیشن دست‌ساز جهان» معنایی دوگانه و خلاقانه می‌بخشد.»

مجموعه انیمیشنی «هزاردستان» با رویکرد فانتزی ـ آموزشی و با تکنیک دوبعدی، برای تولید در ۵۲ قسمت برنامه‌ریزی شده است که فصل نخست آن در ۱۳ قسمت به‌طور کامل تولید شده و هم‌اکنون آماده عرضه و پخش است.

کارخانه صنایع سرگرمی مهوا با رونمایی از این اثر در روز جهانی انیمیشن، فصل تازه‌ای از معرفی محصولات انیمیشنی خود را آغاز کرده‌است و به‌زودی جزئیات بیشتری درباره عرضه، زمان انتشار و پلتفرم‌های پخش «هزاردستان» اعلام خواهد کرد.