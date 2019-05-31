عرضه محصولات ایرانی در بازار جهانی محتوا

به گزارش خبرگزاری مهر، از مجموع یازده استودیوی ایرانی شرکت کننده در این رویداد، چهار استودیو فرصت معرفی محصولات جدید خود برای جذب سرمایه و یا شرکتهای علاقه مند به همکاری در ساخت این پروژهها را داشتند.
به این ترتیب که استودیوی راه رنگ، پروژه وولی بولی را در نمایشگاه رونمایی کرد که مجموعه انیمیشنی ۵۲ قسمتی بود که در آن داستان ماجراجوییهای چهار کودک را روایت میکرد که تلاش میکنند تا با کمک بهم برخی از مشکلات واقعی دنیای فانتزی خود را حل کنند.
پروژه بعدی حاصل همکاری دو شرکت یار و پاسارگاد بود. فیلم انیمیشنی موسوم به مسافری از دایتیا، که داستانی با مضمونی علمی تخیلی دارد اما در عین حال با انتخاب پسری معلول به عنوان شخصیت اصلی داستان خود تلاش میکند تا از نگاهی متفاوت به دنیا نگاه کند.
ارائه سوم هم توسط استودیوی رویان و انیمیشن آنی و مانی انجام شد. مجموعه ۲۶ قسمتی آموزشی که با تمرکز روی توانمندسازی کودکان در روابط اجتماعی و احساسی خود متمرکز است.
آخرین پروژه ایرانی هم انیمیشن پارک دوستی بود. محصول جدید از استودیوی گوزن قرمز که پیش از این با انیمیشن آقای گوزن جوایز متعددی را در جشنوارههای خارجی از آن خود کرده بود. انیمیشنی با تکنیک استاپ موشن که در آن قرار است تا ۲۶ قسمت ساخته شود.
تمامی پروژههای اخیر همچنان در شرایط پیش تولید یا تولید مقدماتی خود هستند و امید دارند تا با یافتن شرکای خارجی بتوانند هزینهها و همکاریهای فنی لازم برای تکمیل پروژههای خود را بدست آورند.
باقی استودیوهای ایرانی حاضر در رویداد نیز درگیر گفتگوهای فشردهای با طرفهای خارجی برای فروش و توزیع محصولات خود در سایر نقاط جهان بودند. توافقاتی که میتواند به صورت بالقوه تأثیر قابل توجهی در معرفی بهتر صنعت انیمیشن ایران در جهان داشته باشد.
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