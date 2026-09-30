پوستر انیمیشن «نابغه و دیو سنگی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پوستر رسمی انیمیشن «نابغه و دیو سنگی» به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه‌کنندگی سلمان امیری در آستانه حضور در سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان رونمایی شد.

این اثر با تکنیک دوبعدی و با تمرکز بر مخاطب کودک تولید شده، است.

«نابغه و دیو سنگی» که داستانی ماجراجویانه را روایت می‌کند، درباره پسربچه‌ای خلاق، ماجراجو و مخترع به نام «نابغه» است که همیشه با اختراع‌های عجیبش باعث دردسر در روستا می‌شود تا اینکه تصمیم تازه‌ای می‌گیرد.

عوامل تولید این پویانمایی عبارتند از تهیه‌کننده: سلمان امیری، کارگردان: رسول آذرگون، مشاور تهیه‌کننده: مهدی جعفری جوزانی، سرپرست گویندگان : امیرحسین صفایی.

این پویانمایی محصول کارخانه صنایع سرگرمی مهوا است که مراحل فنی و اصلاحات دوبله آن به پایان رسیده و اکنون آماده نمایش برای مخاطبان کودک در جشنواره سی‌وهشتم است.