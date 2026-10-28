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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

رویه صدور معرفی‌نامه تسهیلات نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعلام شد

رویه صدور معرفی‌نامه تسهیلات نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعلام شد

ساتبا رویه رسیدگی به درخواست‌های دریافت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و صندوق‌های توسعه‌ای و سایر ابزارهای مالی بازار پول را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در راستای بهبود و تسریع فرآیند تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی تجدیدپذیر، ساتبا رویه رسیدگی به درخواست‌های دریافت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و صندوق‌های توسعه‌ای و سایر ابزارهای مالی بازار پول را اعلام کرد.

بر اساس این رویه، رسیدگی به درخواست متقاضیان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای دریافت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و صندوق‌های توسعه‌ای کشور یا از طریق سایر ابزارهای مالی بازار پول، صرفاً پس از وصول نامه بانک عامل به ساتبا انجام خواهد شد.

بر این اساس، مکاتباتی که مستقیماً از سوی سرمایه‌گذاران به ساتبا ارسال شود، در فرآیند رسیدگی به درخواست‌های تسهیلات ترتیب اثر داده نخواهد شد. هدف از این اقدام، ساختارمندسازی مکاتبات و بهبود و تسریع فرآیند تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی تجدیدپذیر است.

همچنین به منظور راهنمایی متقاضیان، فایل نامه ارسالی از سوی بانک که مورد قبول ساتبا می باشد، با کلیک بر اینجا قابل دریافت است.

کد مطلب 6992893
علی فروزانفر

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