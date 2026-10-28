برنامه احداث ۶ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت سرمایه‌گذاران غیردولتی و حمایت از تولید داخلی تجهیزات خورشیدی، دو محور برنامه‌های جدید وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر است.

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، از برنامه احداث ۶ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید خبر داد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش و داخلی‌سازی تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه‌ها نیز با جدیت دنبال می‌شود.

فراخوان احداث نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک

بر اساس اعلام ساتبا، طرزطلب با اشاره به برنامه‌ریزی برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی، از انتشار فراخوان مشارکت سرمایه‌گذاران غیردولتی در احداث نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی خبر داد.

به گفته وی، تأمین مالی این طرح‌ها بر اساس ترکیبی از منابع شامل حداقل ۴۰ درصد آورده سرمایه‌گذار، حداکثر ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی و حداقل ۱۰ درصد مشارکت مشترکان برق پیش‌بینی شده است.

بر اساس این سازوکار، سرمایه‌گذارانی که سهم بیشتری از منابع مالی طرح را تأمین کنند، در اولویت بررسی قرار می‌گیرند. تأمین تجهیزات، نصب و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها و فروش برق تولیدی نیز بر عهده سرمایه‌گذاران خواهد بود و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری از محل بورس سبز انرژی تضمین می‌شود.

حمایت از تولید داخلی تجهیزات خورشیدی

رئیس ساتبا همچنین از انتشار فراخوان شناسایی و حمایت از متقاضیان احداث، توسعه و ارتقای خطوط تولید پنل‌های خورشیدی خبر داد.

وی با اشاره به اجرای برنامه ملی توسعه سامانه‌ها و زنجیره تولید برق خورشیدی اظهار کرد: داخلی‌سازی تجهیزات و ایجاد خطوط تولید مورد نیاز نیروگاه‌های خورشیدی با هدف افزایش توانمندی‌های فناورانه و کاهش وابستگی خارجی در دستور کار ساتبا قرار دارد.

به گفته طرزطلب، متقاضیان واجد شرایط فنی و مالی در این زمینه از تسهیلات و حمایت‌های قانونی ساتبا بهره‌مند خواهند شد.

آغاز بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی

معاون وزیر نیرو از آغاز سررسید و پرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: با پیشرفت پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران موظف‌اند اصل و سود منابع تخصیص‌یافته را مطابق سازوکارهای تعیین‌شده بازپرداخت کنند.

وی افزود: پس از پایان دوره بازپرداخت، مالکیت نیروگاه‌های خورشیدی و سایر نیروگاه‌های تجدیدپذیر به سرمایه‌گذاران منتقل خواهد شد.

طرزطلب با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در تأمین مالی این طرح‌ها اظهار کرد: این شیوه سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد نیروگاه‌ها و تأسیسات تولید برق خورشیدی، زمینه توانمندسازی بخش خصوصی و بازگشت منابع هزینه‌شده به صندوق را فراهم می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد که این الگو در سایر حوزه‌های مورد نیاز کشور نیز توسعه یابد و هم‌زمان، منابع صندوق توسعه ملی حفظ شود.