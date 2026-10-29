ایران محدود شدنی نیست؛ از فشار آمریکا تا حضور در نمایشگاه سلامت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نمایشگاه بین‌المللی عراق هلث، از روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی شهر بغداد آغاز به کار کرده است.

حضور مقامات ایران و عراق در افتتاحیه نمایشگاه

نخستین روز نمایشگاه بین‌المللی سلامت عراق در بغداد، با حضور وزیر بهداشت عراق، معاون داروی این کشور و جمعی از مدیران و فعالان صنعت سلامت، همراه با تعدادی از شرکت‌های ایرانی حاضر در این رویداد، برگزار شد.

یکی از بازدیدکنندگان از نمایشگاه عراق هلث در اولین روز برگزاری، محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بود که از بخش‌های مختلف نمایشگاه، به ویژه غرفه‌های متعلق به شرکت‌های ایرانی، بازدید کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های حاضر قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید، گفت: سفارت ایران آماده گسترش مناسبات حوزه سلامت ایران و عراق است.

حضور فعالان صنعت داروسازی ایران در عراق هلث

حضور مدیران صنعت داروسازی، مکمل و تجهیزات از ایران، یکی دیگر از بخش‌های ویژه روز افتتاحیه نمایشگاه عراق هلث بود.

چهره‌هایی همچون فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی؛ عباس کبریایی‌زاده، عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران؛ سیدمحمد ناصری، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و...، بر اهمیت این گردهمایی افزود.

همچنین استقبال شرکت‌های عراقی از حضور فعالان ایرانی، زمینه مناسبی برای گفتگوهای تجاری، توسعه ارتباطات و بررسی فرصت‌های همکاری مشترک در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت فراهم کرد.

در واقع، نمایشگاه عراق هلث ۲۰۲۶، فرصتی برای تبدیل ظرفیت‌های مشترک ایران و عراق برای همکاری‌های پایدار منطقه‌ای است.

ایران محدودشدنی نیست؛ از فشار آمریکا تا حضور مقتدرانه در قلب عراق هلث

در شرایطی که آمریکا برای محدودسازی روابط اقتصادی و منطقه‌ای ایران فشار وارد می‌کند، صنعت سلامت کشور با حضوری قدرتمند در عراق هلث ۲۰۲۶، پیام روشنی دارد، ایران در منطقه حضور دارد و مسیر همکاری را ادامه می‌دهد.

پاویون ۱۶۰ مترمربعی ایران با مشارکت ۴۰ شرکت ایرانی در قالب ۱۴ غرفه، دومین پاویون بزرگ خارجی این رویداد پس از ترکیه است؛ حضوری که با استقبال رسمی شرکت‌های عراقی، بازدید سفیر ایران و اعضای سفارت و مشارکت مدیران ارشد صنعت دارو و تشکل‌های سلامت همراه شده است.

میثم کریمی، مدیر برگزاری پاویون ایران، با اشاره به ظرفیت همکاری‌های مشترک گفت: هدف، فراتر از حضور نمایشگاهی است؛ باید این فرصت را به توسعه صادرات، مذاکرات تجاری و همکاری‌های پایدار تبدیل کنیم.

وی افزود: در همین راستا، ویژه‌نامه اختصاصی فرصت‌های همکاری ایران و عراق در حوزه سلامت نیز با هدف معرفی ظرفیت‌ها و زمینه‌های مشارکت مشترک منتشر و توزیع گسترده گردید.

کریمی گفت: همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند مسیرهای تازه‌ای پیش روی صنعت سلامت ایران بگشاید.