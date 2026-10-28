ضرورت نظارت بر خروج گندم و تامین آرد مورد نیاز ملایر

گزارش خبرنگار مهر، احمد آریایی نژاد عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه مشترک تنظیم بازار و آرد و نان اظهار کرد: باید رفع مشکلات حوزه آرد و نان شهرستان ملایر با نظارت کافی دنبال شود تا نیاز شهرستان تامین شده و ملایر در این زمینه متضرر نشود.

وی با تاکید بر همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: همه ما خادم مردم هستیم و باید دست به دست هم بدهیم و با همکاری و پیگیری مستمر برای حل مشکلات تلاش کنیم چراکه موضوع دارای اهمیت انجام درست مسئولیت‌ها و کاهش دغدغه‌های مردم است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی خواستار توزیع عادلانه آرد، نظارت بر کیفیت نان و صیانت از سهمیه‌های شهرستان شد و وضعیت تامین و توزیع آرد، نحوه فعالیت نانوایی‌های شهرستان، کیفیت نان و شرایط تامین و عرضه کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز مردم را بررسی کرد.

آریایی نژاد با تاکید بر ضرورت توجه به نیازهای روستائیان در فرآیند توزیع آرد و کالاهای اساسی، اظهار کرد: در تامین کالا و تخصیص سهمیه آرد باید به روستاها توجه ویژه‌ای داشته باشیم و اجازه ندهیم حقی از مردم این مناطق ضایع شود.

وی با بیان اینکه لازم است روند تقسیم و توزیع آرد با شفافیت کامل انجام شود تا سهمیه‌ها به صورت عادلانه در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد، به اهمیت حفظ سلامت مردم اشاره کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر لزوم نظارت مستمر بر کیفیت آرد و نان تاکید کرد و گفت: کیفیت آرد مصرفی و نان تولید شده باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا سلامت مردم به خطر نیفتد و از بروز مشکلات و بیماری‌های ناشی از مواد غذایی نامرغوب جلوگیری شود.

آریایی نژاد با بیان اینکه همه دستگاه‌ها در قبال مردم مسئولیت دارند، افزود: هر کدام از ما باید وظایف خود را به درستی انجام دهیم چراکه با انجام صحیح مسئولیت‌ها، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و ما باید پاسخگوی مردم باشیم و در پیگیری مطالبات آنها با حوصله و جدیت عمل کنیم.

وی خواستار پیگیری علت عدم تخصیص سهمیه‌های مورد نیاز شهرستان شد و تصریح کرد: هرجا سهمیه‌ای به شهرستان اختصاص پیدا نمی‌کند، باید علت آن مشخص شود و بررسی کنیم که آیا این مسئله در سطح کشور وجود دارد یا فقط ملایر با چنین مشکلی مواجه است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این لازم است بر نحوه توزیع سهمیه‌های دولتی نظارت دقیق صورت گیرد تا مشخص باشد اقلام تخصیص یافته به مقصد تعیین شده می‌رسند و در مسیر توزیع حقی از مردم ضایع نمی‌شود.

آریایی نژاد با اشاره به میزان بالای دور ریز مواد غذایی به ویژه نان، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ناظر شورای عالی سلامت و امنیت مواد غذایی هستم، معتقدم کاهش ضایعات مواد غذایی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد نان از جمله اقلامی است که دورریز قابل توجهی دارد و لازم است برای جلوگیری از هدر رفت آن اقدامات موثرتری انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تناسب تعداد نانوایی‌ها با جمعیت مناطق مختلف شهرستان تاکید کرد و گفت: در مناطق پر جمعیت باید تعداد نانوایی‌ها متناسب با نیاز مردم باشد تا شهروندان برای تهیه نان با دشواری مواجه نشوند.