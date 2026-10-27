به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب جدید ستاد تنظیم بازار، نرخ گندم و متعاقباً قیمت آرد با افزایشی بی‌سابقه مواجه شده است که این تغییرات، زنجیره تأمین نان‌های حجیم، صنعتی و ماکارونی و مصرف آن در سبد خانوار با اماواگرهای بسیاری مواجه کرده است.

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان با اشاره به جزئیات این تغییرات قیمتی و پیامدهای آن برای تامین انواع نان را در گفتگو با خبرنگار مهر تشریح کرد.

افزایش ۳ برابری قیمت آر

به گفته کرمی، تصویب جدید ستاد تنظیم بازار، قیمت گندم از ۲۳.۸۶۰ تومان به ۶۰.۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به اثر زنجیره‌ای این تصمیم بر قیمت آرد اظهار کرد: با افزایش قیمت گندم به ۶۰۰۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم، قیمت آرد نیز با جهشی نزدیک به ۳ برابر از ۳۰.۲۰۰ تومان به حدود ۷۸.۷۰۰ تومان رسیده است. با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده آرد برای تولیدکننده عملاً به ۸۰۰۰۰ هزار تومان می‌رسد.

این مسئول صنفی افزود: این افزایش ناگهانی، شوک بزرگی به بخش نان‌های صنعتی و حجیم وارد کرده است، در حالی که نان‌های سنتی به دلیل ساختار متفاوت قیمتی در بازار، فعلاً تحت‌تأثیر مستقیم این عدد قرار نگرفته‌اند.

کرمی در بخشی از سخنان خود به بررسی وضعیت محصولات نانوایی‌های صنعتی پرداخت و گفت: اگرچه قیمت نان‌های سنتی (مانند سنگک و بربری) همچنان در بازارهای آزاد و دولتی تغییری نداشته، اما در بخش نان‌های حجیم، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده است.

وی جزئیات قیمت‌های جدید نان‌های حجیم و صنعتی را به شرح زیر اعلام کرد:

- نان باگت فرانسوی بزرگ: از ۶۰۰۰۰ به ۹۰۰۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

- نان همبرگری و نیز نیم‌باگت: از ۳۰۰۰۰ هزار تومان به ۴۵۰۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی در خصوص قیمت ماکارونی هم عنوان کرد: انجمن‌ این صنف قیمت جدید را باید اعلام کند.

پیشنهاد یکسان‌سازی قیمت نان

یکی از محورهای اصلی انتقادات رئیس کارگروه آرد و نان، عدم توجه به عدالت رقابتی میان نانوایی‌های سنتی و صنعتی است. رئیس کارگروه آرد و نان با اشاره به اینکه نان‌های سلامت‌محور (صنعتی و حجیم) همواره در شرایط بحرانی به تأمین نیازهای کشور کمک کرده‌اند، خواستار اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انواع نان‌های موجود بر اساس یکسان‌سازی نرخ‌ها شد.

این مسئول صنفی با طرح یک پیشنهاد راهبردی گفت: ما با چالشی مواجه هستیم که در آن نان سنتی با گندم ۹۰۰ تومانی و نان صنعتی با گندم ۶۰ هزار تومانی در بازار رقابت می‌کنند. پیشنهاد ما این بود که به جای این شکاف فاحش، نرخ گندم را برای همه یکسان‌سازی کنیم. اگر قیمت گندم را مثلاً به ۷۰۰۰ یا ۸۰۰۰ هزار تومان برسانیم، حتی با افزایش قیمت گندم، فشار بر مصرف‌کننده نان یارانه‌ای بسیار کمتر از وضعیتی خواهد بود که امروز شاهد آن هستیم.

کرمی در ادامه عنوان کرد: افزایش قیمت گندم در حال حاضر تنها حدود ۳ تا ۴ درصد بر قیمت تمام‌شده نان یارانه‌ای تأثیر گذاشته است، اما عدم مدیریت درست بر زنجیره تأمین و عدم یکسان‌سازی نرخ‌ها، می‌تواند منجر به اختلال در تولید و تداوم شوک‌های قیمتی در بخش‌ نان‌های غیریارانه‌ای و سایر کالاهای اساسی مثل ماکارونی شود.

وی درباره قیمت حال حاضر نان‌های سنتی دارای یارانه و آزاد پز هم گفت: قیمت نان سنگک یارانه‌دار ۱۵.۵۰۰ تومان و آزادپز ۳۷۰۰۰ تومان، نان بربری یارانه‌دار ۱۰۰۰۰ تومان و آزادپز ۳۰۰۰۰ تومان، نان لواش و تافتون یارانه‌دار ۲۷۰۰ تومان و آزادپز ۷۰۰۰ تومان است.

شوک به خط تولید نان‌های صنعتی

کرمی در ادامه سخنان خود با اشاره به پیامدهای اجتماعی این تصمیمات، از فشار دوچندان بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خبر داد.

وی تأکید کرد: این افزایش قیمت‌ها، فراتر از یک تغییر عدد ساده، مستقیماً بر معیشت خانواده‌ها و هزینه‌های روزمره مردم تأثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به حجم عظیم نان‌های یارانه‌ای که بخش بزرگی از امنیت غذایی جامعه را تأمین می‌کند، افزود: در حالی که بخش بزرگی از تولید نان کشور تحت پوشش آراد یارانه‌ای است، عدم تناسب قیمتی باعث ایجاد خلأهای اقتصادی در زنجیره تولید و عدم رقابت نانوایان صنعتی شده است.

وی در ادامه با افزایش حدود ۳ برابری قیمت‌ها در بخش نان‌های حجیم عنوان کرد: تولیدکنندگان از افزایش قیمت‌ها استقبال نمی‌کنند؛ ما هم مانند مردم، نگران تبعات آن هستیم. امروز وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، این هزینه در نهایت از سفره مردم پرداخت می‌شود. برای مثال، نانی که یک کارگر ممکن بود در قالب ساندویچ برای ناهار خود تهیه می‌کرد، اکنون با هزینه‌های بسیار بیشتری روبه‌رو شده است. حتی نان‌هایی که دانش‌آموزان به عنوان میان‌ وعده همراه خود به مدرسه می‌برند، با این تغییرات قیمتی، بار مالی جدیدی را بر دوش خانواده‌ها می‌گذارند.

گلایه تولیدکنندگان نان‌های حجیم به سیاست‌های فعلی

کرمی با اشاره به اینکه نامه‌های مکرری در خصوص تبعات این تصمیمات به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است، اظهار کرد: تولیدکنندگان نان صنعتی و حجیم، در حال حاضر در موقعیت بسیار دشواری قرار دارند.

وی افزود: ما بارها اعلام کردیم که این سیاست‌ها، تولیدکننده را با چالش مواجه کرده و در نهایت، مهم‌ترین آسیب را به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند. اما دولت نیز به دلیل محدودیت‌های موجود در تأمین گندم، به سمت این تصمیمات سوق داده شده است.

این مسئول صنفی در پایان تاکید کرد: به‌هر روی، مدیریت هزینه‌ها باید به گونه‌ای باشد که نه تولید از بین برود و نه معیشت مردم آسیب ببیند.