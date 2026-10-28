ضرورت تکمیل فرایندتوزیع آرد خانوارهای روستای عشایری کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، نادیا صداقت عصر چهارشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به مشکلات توزیع آرد روستایی و عشایری اظهار کرد: با وجود تأمین آرد مورد نیاز از طریق تعاون روستایی و عشایری، در مرحله توزیع نهایی وقفه ایجاد شده و میزان آرد توزیع‌شده با نیاز اعلامی روستاها همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه توزیع آرد خانوارهای ثبت‌نام‌شده باید تا ۲۴ ماه جاری تکمیل شود، افزود: سیاست دولت در حوزه گندم و آرد، مدیریت هوشمندانه این نهاده و ساماندهی فرآیند توزیع از طریق سامانه‌های هوشمند است تا آرد به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

وقفه جدی در زنجیره توزیع آرد روستایی و عشایری

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای طرح توزیع هوشمند آرد روستایی و عشایری بیان کرد: مقدمات اجرای این طرح از حدود سه سال پیش فراهم و ثبت‌نام متقاضیان روستایی و عشایری انجام شده است. این طرح نیز از مهرماه امسال وارد مرحله اجرا شده است.

صداقت با اشاره به بررسی‌های میدانی انجام‌شده تصریح کرد: گزارش‌ها حاکی از وجود خلأ جدی در زنجیره توزیع آرد روستایی و عشایری است؛ به‌طوری‌که با وجود خرید و تأمین آرد از طریق تعاون روستایی و عشایری، توزیع نهایی آن تقریباً متوقف شده و میزان آرد تحویلی با نیاز اعلام‌شده روستاها تناسب ندارد.

وی تأکید کرد: باید فرآیند توزیع آرد خانوارهای ثبت‌نام‌شده در مهلت تعیین‌شده به پایان برسد و وضعیت متقاضیانی که کد دریافت کرده‌اند اما هنوز آرد خود را تحویل نگرفته‌اند، به‌صورت جدی پیگیری شود.

نارضایتی خانوارهای روستایی و عشایری از تأخیر در دریافت آرد

صداقت با اشاره به افزایش مراجعات و تماس‌های مردمی گفت: به‌صورت روزانه تماس‌هایی دریافت می‌شود که در آنها مردم از دریافت نکردن آرد طی دو ماه گذشته گلایه دارند.

وی افزود: روز گذشته نیز تعدادی از عشایر در مقابل استانداری تجمع کردند و مشکلات خود را با مسئولان در میان گذاشتند که در پی آن، موضوع از سوی مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت کشور خاطرنشان کرد: در تماس با مدیرکل امور اقتصادی وزارت کشور، موضوع مشکلات توزیع آرد مطرح شد و بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، اختلالی از سوی سامانه گزارش نشده است.

وی ادامه داد: اتصال سامانه برقرار است و متقاضیان می‌توانند فرآیند دریافت آرد خود را انجام دهند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، احتمال بروز اختلال محدود در پهنای باند مطرح شده، اما قطعی سامانه تأیید نشده است.

لزوم نظارت بر عملکرد خانوارهای پرمصرف

صداقت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارسال فهرست ۲۳۷ خانوار پرمصرف از تهران، بر ضرورت نظارت دقیق شهرستان‌ها بر وضعیت این خانوارها تأکید کرد.

وی خواستار پایش مشترک این موضوع از سوی کارگروه‌های تنظیم بازار شهرستان‌ها شد و گفت: هر شهرستان باید نظارت کامل بر خانوارهای معرفی‌شده داشته باشد و بررسی‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان بر ضرورت رفع مشکلات موجود در زنجیره توزیع آرد روستایی و عشایری و تسریع در تحویل سهمیه خانوارهای ثبت‌نام‌شده تأکید کرد.