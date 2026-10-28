«مرضیه برومند» زمینه ساز گشایش مسیرهای تازه برای جشنواره کودک است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی شامگاه چهارشنبه نخستین جلسه هماهنگی برگزاری سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با اشاره به پیشرفت اقدامات مقدماتی برگزاری جشنواره اظهار کرد: کلیات کار پیش رفته است و با برنامه‌ریزی و هماهنگی مجموعه عوامل اجرایی تلاش می‌کنیم جشنواره امسال نیز به نحو مطلوب برگزار شود.

وی با تاکید بر اهمیت حضور «مرضیه برومند» در جایگاه دبیری جشنواره، این اتفاق را فرصتی ویژه برای دوره سی و یکم دانست و افزود: برومند یکی از چهره‌های شاخص و از ستون‌های تئاتر کشور است و حضور او می‌تواند زمینه‌ساز گشایش مسیرهای تازه و رفع برخی موانع پیش روی جشنواره باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به فرصت یک ماهه‌ باقی مانده تا آغاز جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان بر ضرورت شناسایی و رفع مشکلات دوره گذشته تاکید کرد و گفت: باید با بررسی تجربه دوره قبل و استفاده از ظرفیت کمیته‌های تخصصی زمینه برگزاری منسجم‌تر جشنواره را فراهم کنیم.

جوادی همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب کمیته‌های جشنواره در دوره گذشته بر تداوم هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه آبان و آذرماه با تراکم برنامه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی در استان همراه است، در روزهای پیش رو برنامه‌های فشرده‌ای خواهیم داشت و لازم است همه بخش‌ها با آمادگی و هماهنگی بیشتری برای برگزاری این رویداد بین‌المللی اقدام کنند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه داد و گفت: برنامه ریزی لازم برای سفر مرضیه برومند به همدان، بازدید از سالن‌های اجرای نمایش و همچنین سالن‌های ورزشی برای برگزاری آیین افتتاحیه انجام شده است.

معصومه حدادی افزود: برگزاری جلسه ستاد استانی جشنواره به ریاست استاندار همدان، معرفی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تقویت مشارکت نهادهای مرتبط از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی با اشاره به رونمایی از پوستر جشنواره در ۲۲ مهرماه با محوریت «پیام صلح و آرامش» این دوره خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های جنبی جشنواره نیز به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سپرده شده است.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از ۸ تا ۱۳ آذر ماه سال جاری در همدان برگزار می‌شود.