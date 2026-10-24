به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با اشاره به شرایط خاص کشور در این دوره اظهار کرد: مدیریت چالش‌های متعددی از جمله جنگ، نا آرامی‌های اجتماعی، مشکلات اقتصادی و فراخوان‌های ضدامنیتی نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف بود که با تلاش مجموعه استان به سرانجام رسید.

وی تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی را از دستاوردهای مهم رویکرد وفاق دولت برشمرد و تصریح کرد: موفقیت این گفتمان می‌تواند جلوه دیگری از کارآمدی نظام حکمرانی و مردم‌سالاری دینی باشد و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق آن تلاش کنند.

معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با بیان اینکه تلاش شد انتصابات مبتنی بر توانمندی و کارآمدی انجام شود، از برگزاری نشست‌های متعدد با فعالان سیاسی، احزاب و تشکل‌های اجتماعی خبر داد و گفت: تشکیل شورای راهبردی با محوریت نماینده ولی‌فقیه و استاندار، تدوین منشور وحدت احزاب و ساماندهی ۳۲ شعبه استانی و ۱۱۹ دفتر شهرستانی از جمله اقدامات این حوزه بود.

وی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز اظهار کرد: تشکیل به موقع هیات‌های اجرایی، بررسی زیرساخت‌های شعب اخذ رای، انجام فرایند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت داوطلبان، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارزیابی میدانی امکانات شعب شهری و روستایی از جمله اقدامات کلیدی در این زمینه به شمار می‌رود.

امرایی به تشریح عملکرد حوزه امنیتی و انتظامی پرداخت و خاطرنشان کرد: حفظ و تقویت امنیت و آرامش استان همدان، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تقویت امنیت اجتماعی سه محور اصلی فعالیت‌های این حوزه بود.

وی تقویت زیرساخت‌های انتظامی و حفاظتی، توسعه سامانه‌های پایش تصویری، مدیریت فراخوان‌های ضدامنیتی، ساماندهی اتباع خارجی، فعال‌سازی قرارگاه‌های عملیاتی پدافند غیرعامل و برگزاری ۲۹۰ رزمایش در حوزه‌های مختلف را از دیگر اقدامات این بخش برشمرد.

معاون سابق سیاسی، امنیتی استاندار همدان با اشاره به ساماندهی تشکل‌های اجتماعی و فرهنگی و تدوین برنامه‌های مداخله‌ای افزود: در این دوره ۴۱ مجوز برای تشکل‌های اجتماعی و فرهنگی صادر شد و ساماندهی ۵۰۰ سمن نیز با هدف افزایش هماهنگی، شبکه‌سازی و ارتقای اثربخشی فعالیت‌های اجتماعی دنبال شد.

وی برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری از جمله جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، جشنواره اقوام، جشنواره ملی شعر کودک، جشنواره مطبوعات غرب کشور و برنامه‌های مرتبط با معرفی مفاخر استان را از رویدادهای مهم برگزارشده با همکاری دستگاه‌های مختلف عنوان کرد.

امرایی با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله محور با محوریت مساجد گفت: در این طرح تلاش شد ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مساجد، گروه‌های جهادی، نهادهای حمایتی و تشکل‌های مردمی برای حل مسائل محلات به کار گرفته شود و در همین راستا شورای راهبری مدیریت محله در استان و شهرستان‌ها تشکیل شد.

وی همچنین از اجرای طرح بازگشت معتادان متجاهر به زندگی مطلوب خبر داد و افزود: اشتغال، توانمندسازی، آموزش مهارت‌های زندگی، حمایت‌های اجتماعی و ایجاد سازوکارهای لازم برای جلوگیری از بازگشت افراد به چرخه اعتیاد از محورهای اصلی این طرح بوده است.

معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در پایان به اقدامات انجام شده برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی اشاره و تصریح کرد: در این دوره استقرار ۱۸۰ موکب در مسیرهای داخلی استان، ۲۷ موکب در مسیرهای ارتباطی و یک موکب در مرز عراق پیش‌بینی و هماهنگی‌های لازم برای خدمات‌رسانی مطلوب به زائران انجام شد.