پزشکیان: رسیدگی به مناطق محروم در اولویت بنیاد مستضعفان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز چهارشنبه ششم آبان‌ماه در نشست با رئیس، معاونین و مدیران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام شده و در دستور کار این بنیاد در راستای خدمت به مردم به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی کشور، خاطرنشان کرد: باید امکانات و خدمات خود را در مناطق محروم کشور متمرکز کنیم، زیرا این اقدام هم موجب توسعه این مناطق خواهد شد و هم از توسعه نامتوازن و بدون برنامه و مشکل‌ساز تهران و دیگر استان‌های مرکز کشور جلوگیری خواهد کرد و مانع از مهاجرت به سمت تهران و استان‌های توسعه‌یافته‌تر می‌شود.

رئیس جمهور در خصوص فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان در حوزه تولید کالا و محصولات و توزیع و ارسال آن به نقاط مختلف کشور بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا تأکید کرد و گفت: دولت آمادگی دارد در این راستا کمک‌های لازم را ارائه دهد، زیرا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای صرفه‌جویی ۵۰ درصدی سوخت را نیز به همراه خواهد داشت.

پزشکیان با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی مدیران بنیاد مستضعفان در خصوص فعالیت در حوزه‌های اجتماعی از جمله سلامت و آموزش، تصریح کرد: شما می‌توانید در اجرای عدالت آموزشی و تربیت درست فرزندان در مدارس کل کشور و همچنین تامین و تضمین سلامت مردم به دولت کمک کنید و نقش‌آفرین باشید.

رئیس جمهور افزود: سلامت، معیشت، آموزش و مسکن حق همه مردم است و تلاش دولت این است که همه مردم کشور به صورت عادلانه از این حقوق خود بهره‌مند باشند، رسیدگی به مناطق محروم و تامین نیاز مردم در این مناطق بهترین و مهم‌ترین کاری است که شما در بنیاد مستضعفان می‌توانید و باید انجام دهید.

رئیس جمهور افزود: در کنار فعالیت برای تامین معیشت و رفع نیازهای مردم از جمله آموزش و سلامت، اشتغال‌زایی و افزایش تولید را نیز باید مدنظر داشته باشیم و برای موفقیت در این حوزه‌ها می‌توان از مسئولیت اجتماعی همه دستگاه‌ها و نهادها کمک گرفت.

پزشکیان تأکید کرد: مدارس و فضاهای آموزشی کشور را باید به‌گونه‌ای تامین و تجهیز کنیم که آموزش‌دهندگان در مدارس دغدغه‌ای جز انجام‌وظیفه خود که همان آموزش و تربیت درست و عادلانه به فرزندان این کشور است، نداشته باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم با اقدامات و تلاش‌های انجام شده و با وحدت و انسجام ملی با سربلندی از شرایط سخت امروز کشور خارج شویم، گفت: سربلندی و موفقیت بدون از بین بردن جهل و بی‌سوادی ممکن نیست، همه ما باید تلاش کنیم فرزندان و آینده‌سازان کشور ما بهترین و برترین باشند و در این مسیر به کمک شما و همراهی همه مردم نیاز داریم.

در ابتدای این نشست، رئیس بنیاد مستضعفان و جمعی از مدیران این بنیاد گزارشی از وضعیت این مجموعه و اقدامات انجام شده و در دستور کار در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با هدف کمک به دولت در حل مشکلات کشور و مردم ارائه کردند.

حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در طول یکسال گذشته به‌رغم همه مشکلات و موانع ناشی از تهاجم نظامی دشمن و جنگ‌های تحمیلی، تلاش ما این بوده است که تولید در مجموعه بنیاد متوقف نشود، افزود: حرکت به سمت مدیریت تنظیم گرا، دستیابی به یک سیستم هوشمند حسابگر و پاسخگو و کمک به دولت در راستای حل مشکلات مردم با اولویت مناطق محروم و مرزی کشور در دستور کار ما قرار دارد.

دهقان در ادامه سخنان خود با اشاره به تمرکز فعالیت‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان در دو حوزه اقتصادی و اجتماعی، حوزه‌های گاز، نفت و انرژی، حمل‌ونقل و کریدورها، تولید محصولات غذایی، مسکن انبوه و ارزان، آموزش کمی و کیفی، سلامت و بهداشت، محرومیت‌زدایی و محله‌محوری با اولویت مناطق محروم و استان‌های مرزی کشور را از جمله حوزه‌های فعالیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عنوان کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تلاش برای چابک‌سازی مجموعه و کاهش شرکت‌های زیان‌ده و غیرضروری، مردمی‌سازی فعالیت‌ها و ورود مجموعه‌های تولیدی به بازار بورس را از برنامه‌های آتی این بنیاد عنوان کرد.