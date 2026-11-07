محمود وفایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی و پس از بررسی دیدگاه تیم‌های شرکت‌کننده، تصمیم گرفته شد ادامه رقابت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای دو روز آینده برگزار نشود.

وی افزود: مسابقات در فرصت دیگری از سر گرفته خواهد شد، اما هنوز درباره زمان و محل برگزاری مجدد آن تصمیمی گرفته نشده است و جزئیات پس از بررسی شرایط اعلام می‌شود.

وفایی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن شرایط برگزاری مسابقات و دیدگاه تیم‌ها گفت: زمان‌بندی جدید رقابت‌ها پس از مشخص شدن شرایط، از سوی مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مرحله پایانی لیگ برتر و لیگ جوانان دوچرخه‌سواری کشور از ۱۴ آبان‌ماه به میزبانی استان قزوین آغاز شده و قرار بود تا ۱۷ آبان ادامه داشته باشد. در این دوره ۱۳ تیم لیگ برتر و ۱۱ تیم جوانان حضور دارند و برنامه مسابقات شامل مواد تایم‌تریل، استقامت جاده و کریتریوم است.

در نخستین روز رقابت‌ها، تایم‌تریل تیمی لیگ برتر و تایم‌تریل انفرادی لیگ جوانان برگزار شد که تیم یارا قزوین در بخش تایم‌تریل تیمی لیگ برتر به مقام دوم رسید. بر اساس برنامه اولیه، مسابقات استقامت جاده و کریتریوم نیز در روزهای بعد در مسیرهای تعیین‌شده شهر قزوین برگزار می‌شد.