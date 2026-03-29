به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدار با خانوادههای شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان با حضور در منازل این عزیزان، از آنان دلجویی کرده و با خانوادهها گفتوگو کردند.
در این برنامه عطا ناوکی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان، حجتالاسلام والمسلمین محمد شرفی نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید هرمزگان، عبدالرضا یوسفی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید استان، امین تاجیک رئیس حراست بنیاد شهید هرمزگان و حجتالاسلام عبدالرسول قدوسی رئیس بنیاد شهید میناب، در قالب سه اکیپ جداگانه با حضور در منازل خانوادههای شهدا با آنان دیدار کردند.
عطا ناوکی در حاشیه این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز اظهار کرد: دانشآموزان شهید افتخار ماندگار ملت ایران هستند و ایثار و ازخودگذشتگی این نوجوانان نشاندهنده روح بزرگ و ایمان راسخ نسل جوان این سرزمین است.
وی افزود: دیدار با خانوادههای معظم شهدا فرصتی ارزشمند برای قدردانی از صبر و استقامت این عزیزان است و بنیاد شهید همواره تلاش میکند با تداوم این دیدارها، یاد و نام شهدا را در جامعه زنده نگه دارد.
گفتنی است در مرحله نخست این برنامه پیش از این از ۴۰ خانواده شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب دیدار شده بود و در ادامه این طرح نیز دیدار با ۶۰ خانواده دیگر انجام شد تا روند تکریم و سرکشی از خانوادههای این شهدا تکمیل شود.
در ادامه دیدار با خانوادههای شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان با حضور در منازل این عزیزان، از آنان دلجویی کرده و با خانوادهها گفتوگو کردند.
در این برنامه عطا ناوکی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان، حجتالاسلام والمسلمین محمد شرفی نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید هرمزگان، عبدالرضا یوسفی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید استان، امین تاجیک رئیس حراست بنیاد شهید هرمزگان و حجتالاسلام عبدالرسول قدوسی رئیس بنیاد شهید میناب، در قالب سه اکیپ جداگانه با حضور در منازل خانوادههای شهدا با آنان دیدار کردند
عطا ناوکی در حاشیه این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز اظهار کرد: دانشآموزان شهید افتخار ماندگار ملت ایران هستند و ایثار و ازخودگذشتگی این نوجوانان نشاندهنده روح بزرگ و ایمان راسخ نسل جوان این سرزمین است.
وی افزود: دیدار با خانوادههای معظم شهدا فرصتی ارزشمند برای قدردانی از صبر و استقامت این عزیزان است و بنیاد شهید همواره تلاش میکند با تداوم این دیدارها، یاد و نام شهدا را در جامعه زنده نگه دارد.
گفتنی است در مرحله نخست این برنامه پیش از این از ۴۰ خانواده شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب دیدار شده بود و در ادامه این طرح نیز دیدار با ۶۰ خانواده دیگر انجام شد تا روند تکریم و سرکشی از خانوادههای این شهدا تکمیل شود.
