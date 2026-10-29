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۷ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۶

شب‌های حضور در کردکوی ادامه دارد؛ مردم همچنان در میدان هستند

شب‌های حضور در کردکوی ادامه دارد؛ مردم همچنان در میدان هستند

کردکوی- تجمع شبانه مردم کردکوی با حضور اقشار مختلف برگزار شد و حاضران بر تداوم همراهی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6993259

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