https://mehrnews.com/x3dsFB ۷ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۶ کد مطلب 6993259 استانها گلستان استانها گلستان ۷ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۶ شبهای حضور در کردکوی ادامه دارد؛ مردم همچنان در میدان هستند کردکوی- تجمع شبانه مردم کردکوی با حضور اقشار مختلف برگزار شد و حاضران بر تداوم همراهی خود تأکید کردند. دریافت 11 MB کد مطلب 6993259 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهل و دومین حماسه حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن حضور شبانه مردم در صحنه، جلوهای از دفاع از ولایت است دویست و چهل و دومین شب اجتماع مردم دیّر شب ۲۴۲ بیعت فاطمی مردم دیار آفتاب با ولایت اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۲ تجدبد عهد با رهبری تداوم حضور حماسی مردم ولایتمدار محلات در شب ۲۴۲ مقاومت برچسبها گلستان تجمع مردمی کردکوی
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