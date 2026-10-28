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۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۹

شب ۲۴۲ بیعت فاطمی مردم دیار آفتاب با ولایت

شب ۲۴۲ بیعت فاطمی مردم دیار آفتاب با ولایت

اراک- در این ویدئو شب ۲۴۲ بیعت فاطمی مردم دیار آفتاب با ولایت در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6993217

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