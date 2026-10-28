https://mehrnews.com/x3dsDK ۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6993217 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۹ شب ۲۴۲ بیعت فاطمی مردم دیار آفتاب با ولایت اراک- در این ویدئو شب ۲۴۲ بیعت فاطمی مردم دیار آفتاب با ولایت در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6993217 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در دویست و چهل و یکمین شب تجدیدعهد با رهبری ۲۴۰ شب پایداری؛ تجدیدعهد مردم خمین با آرمانهای انقلاب شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۹ تجدیدبیعت با رهبر انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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