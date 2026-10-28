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۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۵

اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۲ تجدبد عهد با رهبری

اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۲ تجدبد عهد با رهبری

خمین- در این ویدئو اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۲ تجدبد عهد با رهبری با حضور ابوذر روحی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6993222

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