https://mehrnews.com/x3dsDQ ۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۵ کد مطلب 6993222 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۵ اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۲ تجدبد عهد با رهبری خمین- در این ویدئو اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۲ تجدبد عهد با رهبری با حضور ابوذر روحی را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6993222 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهلمین اجتماع حماسی مردم محلات در تجدیدمیثاق با رهبری میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۹ تجمعات شب ۲۳۸ بیعت فاطمی با ولایت؛ طنین نوای عهد و مقاومت مردم اراک برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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