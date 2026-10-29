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۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۸

زنگ امید در روستاهای مهرستان؛ افتتاح دو مدرسه خیرساز

زنگ امید در روستاهای مهرستان؛ افتتاح دو مدرسه خیرساز

مهرستان- با مشارکت خیران مدرسه‌ساز، دو مدرسه سه‌کلاسه در روستاهای دیهی و بناب شهرستان مهرستان به بهره‌برداری رسید.

محمدعلی دهانی مدیر آموزش‌وپرورش مهرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تحصیلی در مناطق روستایی، دو مدرسه سه‌کلاسه در روستاهای دیهی و بناب شهرستان مهرستان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به نقش مؤثر خیران در توسعه عدالت آموزشی افزود: این دو فضای آموزشی با اعتباری بیش از ۳ میلیارد تومان و با مشارکت مؤسسه های خیریه احداث شده‌اند.

دهانی با قدردانی از تلاش خیران مدرسه‌ساز و عوامل اجرایی این طرح‌ها تصریح کرد: مشارکت خیران در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی، گامی ارزشمند در مسیر رفع کمبودهای زیرساختی مدارس و فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی مناسب‌تر برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی در روستاها، علاوه بر بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان، زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی و تقویت امید به آینده در میان نسل جوان است.

کد مطلب 6993314

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