زنگ امید در روستاهای مهرستان؛ افتتاح دو مدرسه خیرساز

محمدعلی دهانی مدیر آموزش‌وپرورش مهرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تحصیلی در مناطق روستایی، دو مدرسه سه‌کلاسه در روستاهای دیهی و بناب شهرستان مهرستان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به نقش مؤثر خیران در توسعه عدالت آموزشی افزود: این دو فضای آموزشی با اعتباری بیش از ۳ میلیارد تومان و با مشارکت مؤسسه های خیریه احداث شده‌اند.

دهانی با قدردانی از تلاش خیران مدرسه‌ساز و عوامل اجرایی این طرح‌ها تصریح کرد: مشارکت خیران در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی، گامی ارزشمند در مسیر رفع کمبودهای زیرساختی مدارس و فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی مناسب‌تر برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی در روستاها، علاوه بر بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان، زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی و تقویت امید به آینده در میان نسل جوان است.