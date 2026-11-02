https://mehrnews.com/x3dvxC ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸ کد مطلب 6997768 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸ برگزاری یادواره شهدای دانش آموزی در مهرستان مهرستان- یادواره شهدای دانش آموزی در آستانه ۱۳ آبان در شهر مهرستان توسط دانش آموزان یکی از مدارس این شهر برگزار شد. دریافت 45 MB کد مطلب 6997768 کپی شد مطالب مرتبط واگذاری ۴۴ هکتار زمین برای توسعه مرغداری در سیستان و بلوچستان زنگ امید در روستاهای مهرستان؛ افتتاح دو مدرسه خیرساز اینفوگرافیک؛ اقدامات تروریستی و عملیات انهدام اشرار درسیستان وبلوچستان برچسبها یادواره شهدا شهدا دانش آموزان یوم الله 13 آبان
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