آغاز به کار حوزه معارف «اسلام ناب» در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اکبرزاده، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابل صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه دوره آموزشی معارف اسلام ناب اظهار کرد: حوزه معارف «اسلام ناب» با هدف معرفت‌افزایی در سطوح مختلف و متناسب با نیازهای مخاطبان شکل گرفته است.

وی افزود: پیش از آغاز کلاس‌ها، فرایند ثبت‌نام و بررسی سطح تحصیلات معارف‌جویان انجام شد تا برنامه‌ریزی آموزشی بر اساس نیازسنجی دقیق صورت گیرد و محتوای دوره متناسب با سطح علمی شرکت‌کنندگان ارائه شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابل با تأکید بر ضرورت آموزش و توانمندسازی بانوان برای مواجهه آگاهانه با مسائل روز جامعه، تصریح کرد: هدف این دوره، پرورش نیروهای آگاه و برخوردار از توان علمی و استدلالی برای پاسخگویی به چالش‌های فکری معاصر است.

اکبرزاده ادامه داد: در این دوره، موضوعات مرتبط با معارف توحیدی، معرفت انقلابی، معرفت تمدنی و معرفت معنوی با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید برجسته حوزه و دانشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام جبراییلی، از اساتید این دوره، با اشاره به ضرورت شناخت مکاتب فکری جهان، بر ظرفیت آموزه‌های اسلامی در پاسخگویی به پرسش‌های بنیادین انسان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شناخت فکری و نظری به‌تنهایی برای دستیابی به معرفت کافی نیست، اظهار داشت: پیوند میان شناخت و عمل، از الزامات مسیر معرفت است و توجه به اصل ولایت‌مداری و برقراری ارتباط قلبی و عملی با ولی جامعه می‌تواند در تعمیق باورهای دینی و تبدیل آگاهی به ایمان و رفتار مؤثر باشد.

همچنین محمدرضا کامیاب، مدیر اجرایی طرح حوزه معارف «اسلام ناب»، با تشریح روند اجرایی این دوره گفت: مقدمات لازم برای برگزاری کلاس‌ها و فراهم‌کردن محیطی مناسب برای آموزش معارف‌جویان پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار حضور شرکت‌کنندگان در جلسات آموزشی افزود: در پایان دوره، برای افرادی که مراحل آموزشی را با موفقیت طی کنند، گواهینامه معتبر صادر خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کلاس‌های حوزه معارف «اسلام ناب» روزهای پنجشنبه برگزار می‌شود. انتظار می‌رود اجرای این طرح با تمرکز بر ارتقای آگاهی دینی و تقویت توانمندی‌های فکری بانوان، زمینه‌ساز افزایش ظرفیت پاسخگویی به مسائل و پرسش‌های فکری جامعه و تقویت هویت اسلامی در بابل باشد.