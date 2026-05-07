حجت‌الاسلام و المسلمین روح الله حریزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مراکز معارف اسلام ناب از سال گذشته در سراسر کشور در حال راه اندازی است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۶۷۰ مرکز اعلام آمادگی کردند و بعضی از آنها نیز افتتاح شدند.

وی ادامه داد: امروز در اصفهان دوره تخصصی اساتید مراکز ناب در حال برگزاری است که در پنج پودمان، معارف توحیدی، ولایی، معنوی، انقلابی و معارف تمدنی تدریس می‌شود.

قائم مقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور خاطرنشان کرد: در این مراکز علاوه بر اینکه معارف اسلام ناب بر اساس خوانش رهبران انقلاب به ویژه رهبر شهید، مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد موضوعات الهیاتی در رابطه با مسائل روز مثل الهیات جنگ، الهیات بیت، الهیات بعثت، الهیات استغاثه و الهیات فتح و موضوعاتی از این قبیل در حوزه الهیات راهبردی با جوانان و نوجوانان کار می‌شود.

حجت‌الاسلام حریزاوی افزود: برای خانواده ها حوزه الهیات کاربردی‌ است و شامل مباحث خانواده تربیت فرزند و نحوه مواجهه با مسائل نوپدید و شبهات به شکل مهارتی ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز در اصفهان ۳۶ مرکز معارف اسلام ناب افتتاح می‌شود، ابراز کرد: این مراکز محیط امنی برای پاسخ به شبهات و برای ارائه منظومه فکری انقلاب اسلامی است که امید داریم با اقبال مواجه شود و حضور اساتید فرهیخته عامل اثرگذاری برای پیشرفت آن باشد.

قائم مقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی معارف اسلام ناب برای فرهیختگان و اساتید حوزوی در تابستان اوج می گیرد و در مرحله اول پودمانی پنجگانه برگزار می‌شود و مراحل بعدی برای معارف جویان ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام حریزاوی اضافه کرد: این دوره برای اساتید حوزه و دانشگاه بود که قرار است در مراکز معارف اسلام ناب تدریس کنند اما برگزاری دوره های معارف در مراکز ویژه عموم مردم، جوانان و نوجوانان خواهد بود.

وی افزود: ۳۶ مرکز معارف اسلام ناب در استان اصفهان به همت سازمان تبلیغات اسلامی راه اندازی می شود اما بار اصلی به دوش مساجد، مصلاها و دفاتر تبلیغات اسلامی و اماکن متبرکه است.