فعالیت مراکز معارف اسلام ناب در سلسله آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراکز معارف اسلام ناب برادران سیدالشهداء (ع) و خواهران بنتالرسول (س) در شهرستان سلسله با هدف ارائه آموزشهای معارفی و فرهنگی به جوانان برتر شهرستان فعالیت خود را آغاز کردهاند.
کلاسهای این مراکز از شهریورماه آغاز شده و پس از برگزاری نخستین جلسه پودمان «معارف توحیدی»، افتتاحیه این مراکز با حضور سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان برگزار شد.
در جریان این برنامه، سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان ضمن بازدید و سرکشی از مراکز، در جریان روند فعالیتهای آموزشی و فرهنگی آنها قرار گرفت.
ثبتنام ۶۰ نفر در مراکز معارف اسلام ناب
در این مراکز، ۳۰ نفر از خواهران و ۳۰ نفر از برادران ثبتنام کرده و در دورههای معارف مشغول به آموزش هستند.
معارفجویان این مراکز علاوه بر حضور در کلاسهای آموزشی، پیش از برگزاری کلاسهای معارف در قالب یک «زیست فرهنگی» در هستههای جهاد علمی، فرهنگی و تربیتی نیز فعالیت میکنند.
این مراکز با محوریت آموزش معارف اسلامی و تقویت فعالیتهای فرهنگی، علمی و تربیتی جوانان شهرستان سلسله فعالیت خود را دنبال میکنند.
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