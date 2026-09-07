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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

فعالیت ۴۰ مرکز معارف اسلام ناب در خراسان رضوی آغاز شد

فعالیت ۴۰ مرکز معارف اسلام ناب در خراسان رضوی آغاز شد

مشهد- مدیر حوزه معارف اسلام ناب اداره کل تبلیغات اسلامی، از آغاز فعالیت ۴۰ مرکز معارف اسلام ناب در خراسان رضوی خبر داد.

حجت‌الاسلام جواد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت ۴۰ مرکز معارف اسلام ناب در استان خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: هدف ما صرفاً برگزاری دوره‌های آموزشی و انتقال معارف نیست؛ بلکه در گام نخست به دنبال شکل‌دهی به یک شبکه و زیست‌بوم آموزشی منسجم و در ادامه، ایجاد یک زیست‌بوم تربیتی برای تربیت و کادرسازی نیروهای انقلاب اسلامی هستیم.

مدیر حوزه معارف اسلام ناب اداره کل تبلیغات اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت مراکز معارف اسلام ناب بیان کرد: از مجموع ۸۰ مرکز معارف اسلام ناب در استان، تاکنون ۴۰ مرکز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و فرآیند آموزش معارف‌جویان در این مراکز در حال انجام است. همچنین ۱۸ مرکز در حال ثبت‌نام معارف‌جویان هستند و ۲۲ مرکز دیگر نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مراکز معارف اسلام ناب با هدف گسترش و تعمیق معارف اسلام ناب و اندیشه‌های امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب شکل گرفته‌اند، افزود: تلاش ما این است که معارف دینی و اندیشه اسلامی از یک آموزش صرفاً نظری فراتر رفته و به فهم مسائل جامعه، شکل‌گیری هویت و در نهایت نقش‌آفرینی اجتماعی مخاطبان منجر شود.

دهقان ادامه داد: هدف نخست ما تشکیل یک شبکه و زیست‌بوم آموزشی منسجم در سطح استان است؛ زیست‌بومی مبتنی بر اندیشه‌های امام و رهبر انقلاب که بتواند زمینه امتداد الهیات، حکمت و معارف اسلام ناب در جامعه را فراهم کند. در این مسیر، توسعه مراکز، شناسایی و توانمندسازی اساتید، انسجام‌بخشی به مخاطبان و ایجاد ارتباط میان مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی دنبال خواهد شد.

مدیر حوزه معارف اسلام ناب اداره کل تبلیغات اسلامی افزود: در گام بعد، این شبکه آموزشی باید به سمت شبکه‌سازی و ایجاد و گسترش زیست‌بوم تربیتی حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که تربیت افراد صرفاً در کلاس و آموزش متوقف نشود و یک فرآیند مستمر برای رشد فکری، هویتی، اخلاقی و اجتماعی آنان شکل بگیرد.

وی با اشاره به چشم‌انداز نهایی این حرکت گفت: هدف نهایی ما تربیت و سازمان‌دهی کادر انقلاب اسلامی است؛ نیروهایی که علاوه بر برخورداری از مبانی معرفتی، قدرت تحلیل، روحیه جهادی و توان نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های مختلف جامعه را داشته باشند.

دهقان خاطرنشان کرد: بر این اساس، مسیر مراکز معارف اسلام ناب از آموزش و تعمیق معارف، به تربیت و شبکه‌سازی و در نهایت به کادرسازی و نقش‌آفرینی اجتماعی امتداد پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 6940361

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