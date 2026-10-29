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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

فرماندار لنگرود: لنگرود از قطب‌های ورزش کشور است

فرماندار لنگرود: لنگرود از قطب‌های ورزش کشور است

لنگرود- فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی این شهرستان، گفت: لنگرود در کنار رشت و بندرانزلی از قطب‌های ورزش استان گیلان و کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن، پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از مهری فلاحی، ملی‌پوش لنگرودی تیم والیبال نشسته، با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و ورزشی این شهرستان، اظهار کرد: لنگرود یکی از قطب‌های ورزش استان گیلان و کشور است.

فرماندار لنگرود، با بیان اینکه سرمایه‌های انسانی مهم‌ترین ظرفیت هر شهرستان محسوب می‌شوند، تصریح کرد: ورزشکاران افتخارآفرین از سرمایه‌های ارزشمند شهرستان هستند و موفقیت آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، جایگاه و توانمندی‌های منطقه را به نمایش می‌گذارد.

وی با اشاره به افتخارآفرینی مهری فلاحی در مسابقات ناگویا افزود: کسب مدال نقره توسط این بانوی ورزشکار، افتخاری برای شهرستان لنگرود و استان گیلان است و باید از تلاش‌ها و موفقیت‌های ورزشکارانی که برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند، قدردانی شود.

گلشن با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان بیان کرد: لنگرود در کنار شهرهایی همچون رشت و بندرانزلی، نه‌تنها از قطب‌های ورزش استان گیلان، بلکه از ظرفیت‌های مهم ورزش کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و تلاش‌های جامعه ورزشی شهرستان تاکید کرد: اهمیت تکریم ورزشکاران و حمایت از استعدادهای ورزشی حائز اهمیت است.

گفتنی است، مراسم تجلیل از مهری فلاحی، ملی‌پوش لنگرودی تیم والیبال نشسته که در مسابقات ناگویا موفق به کسب مدال نقره شد، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان در سالن جلسات اتاق اصناف لنگرود برگزار شد.

کد مطلب 6993443

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