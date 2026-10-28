به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن، بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با اهالی روستای قدرت‌آباد خالکیاسر، با اشاره به مشکلات راه دسترسی این روستا، اظهار کرد: رفع مشکل تردد مردم قدرت‌آباد و فراهم کردن راه دسترسی مناسب و ایمن به این روستا را با همراهی نماینده شهرستان پیگیری می‌کنیم.

فرماندار لنگرود، با حضور در منطقه قدرت‌آباد خالکیاسر و گفت‌وگو با اهالی، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت و بیان کرد: یکی از مطالبات مهم اهالی این روستا، ایجاد راه دسترسی مناسب از سمت خالکیاسر است که باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.

وی با اشاره به دشواری رفت‌وآمد اهالی افزود: نامناسب بودن مسیر دسترسی موجب شده است مردم این روستا همچنان برای تردد به قایق متکی باشند؛ ازاین‌رو، پیگیری این مطالبه و فراهم شدن شرایط مناسب برای رفت‌وآمد ایمن مردم، از موضوعاتی است که دنبال خواهیم کرد.

گلشن در پایان با تأکید بر پیگیری این مطالبه مردمی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری نماینده شهرستان، زمینه رفع مشکل راه دسترسی قدرت‌آباد خالکیاسر و تسهیل رفت‌وآمد اهالی فراهم شود.