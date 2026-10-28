  1. استانها
  2. گیلان
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

فرماندار لنگرود: مشکل راه روستای قدرت‌آباد خالکیاسر پیگیری می‌شود

فرماندار لنگرود: مشکل راه روستای قدرت‌آباد خالکیاسر پیگیری می‌شود

لنگرود- فرماندار لنگرود با اشاره به دشواری تردد اهالی روستای قدرت‌آباد خالکیاسر و وابستگی آنان به قایق برای رفت‌وآمد، از پیگیری رفع این مشکل با همراهی نماینده مردم شهرستان در مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن، بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با اهالی روستای قدرت‌آباد خالکیاسر، با اشاره به مشکلات راه دسترسی این روستا، اظهار کرد: رفع مشکل تردد مردم قدرت‌آباد و فراهم کردن راه دسترسی مناسب و ایمن به این روستا را با همراهی نماینده شهرستان پیگیری می‌کنیم.

فرماندار لنگرود، با حضور در منطقه قدرت‌آباد خالکیاسر و گفت‌وگو با اهالی، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت و بیان کرد: یکی از مطالبات مهم اهالی این روستا، ایجاد راه دسترسی مناسب از سمت خالکیاسر است که باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.

وی با اشاره به دشواری رفت‌وآمد اهالی افزود: نامناسب بودن مسیر دسترسی موجب شده است مردم این روستا همچنان برای تردد به قایق متکی باشند؛ ازاین‌رو، پیگیری این مطالبه و فراهم شدن شرایط مناسب برای رفت‌وآمد ایمن مردم، از موضوعاتی است که دنبال خواهیم کرد.

گلشن در پایان با تأکید بر پیگیری این مطالبه مردمی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری نماینده شهرستان، زمینه رفع مشکل راه دسترسی قدرت‌آباد خالکیاسر و تسهیل رفت‌وآمد اهالی فراهم شود.

کد مطلب 6992879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها