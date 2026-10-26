گلشن: خیران محور توسعه فضاهای آموزشی لنگرود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن صبح دوشنبه در جلسه ستاد شهرستانی جشنواره خیرین مدرسه‌ساز با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: باید با شناسایی نیازهای آموزشی و اولویت‌بندی مدارس نیازمند احداث، تکمیل، تجهیز و نوسازی، از ظرفیت خیران برای توسعه فضاهای آموزشی شهرستان استفاده کنیم.

فرماندار لنگرود با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و خیران تصریح کرد: تقویت مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در رفع کمبودهای آموزشی و ارتقای امکانات مدارس داشته باشد.

مشارکت خیران، زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی است

وی با اشاره به توجه ویژه رئیس‌جمهور به نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی با مشارکت مردم گفت: این نهضت فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی دولت و مردم در مسیر رفع کمبودهای آموزشی، توسعه فضاهای استاندارد و ارتقای امکانات مدارس است.

گلشن افزود: مشارکت مردم و خیران در این مسیر، علاوه بر کمک به تأمین زیرساخت‌های آموزشی، زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های برابر تحصیل برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی بیان کرد: در دو سال گذشته، سه واحد آموزشی با مشارکت خیران مدرسه‌ساز در شهرستان لنگرود احداث شده است که نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند مشارکت‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان است.

فرماندار لنگرود در پایان با اشاره به ضرورت شناسایی مدارس نیازمند و هدایت کمک‌های خیران به سمت اولویت‌های آموزشی شهرستان بیان کرد: توجه به مناطق کم‌برخوردار و فراهم‌سازی محیط‌های آموزشی ایمن و استاندارد را از محورهای مهم توسعه فضاهای آموزشی است.