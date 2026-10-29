عوامل تیراندازی در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیررضا رسولیان روز پنجشنبه در این زمینهافزود: چند روز پیش و در جریان یک نزاع جمعی در یکی از محله‌های مهاباد، چند نفر مجروح شدند و در ادامه درگیری، ماجرا به محوطه بیمارستان امام خمینی(ره) کشیده شده و تیراندازی صورت گرفت.

وی ادامه داد: پس از وقوع این حادثه، شناسایی و دستگیری عاملان نزاع و برهم‌زنندگان نظم عمومی در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مهاباد ادامه داد: ماموران پلیس پس از ساعت‌ها رصد اطلاعاتی و بررسی شواهد موجود، موفق به شناسایی عوامل تیراندازی شدند و در عملیاتی به‌موقع، سه نفر را در این ارتباط دستگیر کردند.

رسولیان با اشاره به ادامه رسیدگی به این پرونده گفت: ابعاد مختلف حادثه همچنان در دست بررسی است و جزئیات تکمیلی پس از پایان تحقیقات اعلام می‌شود.

بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد از مراکز درمانی قدیمی آذربایجان غربی است که با ۳۰۱ تخت فعال به شهروندان خدمات پزشکی و درمانی ارائه می‌دهد.

این بیمارستان تنها مرکز بیمارستانی مهاباد به شمار می‌رود و علاوه بر پذیرش بیماران این شهرستان، به بیماران شهرهای جنوبی آذربایجان غربی نیز خدمات‌رسانی می‌کند.