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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

دستگیری مأمورنمای اخاذ در لنگرود

دستگیری مأمورنمای اخاذ در لنگرود

لنگرود- فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری مردی ۲۹ ساله خبر داد که با جعل عنوان مأمور انتظامی از شهروندان اخاذی می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان و اعلام شکایت مبنی بر اخاذی فردی با عنوان مأمور انتظامی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی قضایی، متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود با اشاره به اعتراف متهم به اخاذی از شهروندان بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

صبح‌زاهدی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افراد مشکوک یا درخواست‌های غیرقانونی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6993642

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