کشف ۱۲ سکه تاریخی و زیورآلات باستانی در گراش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان داودی گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری اموال باستانی در منزلی در یکی از محله‌های گراش، مأموران پلیس با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این منزل، ۱۲ سکه تاریخی و دو قطعه زیورآلات شامل گوشواره و انگشتر باستانی را کشف کردند که از نظر تاریخی و فرهنگی حائز اهمیت است.

فرمانده انتظامی گراش با اشاره به دستگیری یک نفر در این پرونده گفت: اشیای کشف‌شده برای بررسی‌های تخصصی و احراز اصالت به اداره میراث فرهنگی تحویل داده شد و متهم نیز برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

داودی با هشدار به افراد سودجو درباره تعرض به میراث تاریخی کشور تأکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی وظیفه‌ای همگانی است و همکاری شهروندان در صیانت از این سرمایه‌ها و انتقال آن به نسل‌های آینده نقش مهمی دارد.