دستگیری ۳ عامل نزاع با سلاح سرد در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی با سلاح سرد، مأموران کلانتری ۱۴ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی با حضور در محل، سه نفر از عاملان این درگیری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان بیان کرد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

روشن‌قلب با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با هرگونه اقدام منجر به ایجاد ناامنی و سلب آسایش شهروندان برخورد قانونی خواهد کرد.