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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

دستگیری ۳ عامل نزاع با سلاح سرد در رشت

دستگیری ۳ عامل نزاع با سلاح سرد در رشت

رشت- فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری ۳ نفر از عاملان نزاع دسته‌جمعی با سلاح سرد در محدوده بلوار شهید قلی‌پور این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی با سلاح سرد، مأموران کلانتری ۱۴ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی با حضور در محل، سه نفر از عاملان این درگیری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان بیان کرد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

روشن‌قلب با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با هرگونه اقدام منجر به ایجاد ناامنی و سلب آسایش شهروندان برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 6993606

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