به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت چهلمین روز ارتحال آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید، شامگاه پنجشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از طلاب، روحانیون، اساتید حوزه‌های علمیه، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اقشار مختلف مردم همراه بود.

بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز به نمایندگی از هیئت دولت در این مراسم حضور یافت و یاد و خاطره این مرجع فقید گرامی داشته شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین اندلیب از اساتید حوزه علمیه، به تبیین ابعاد علمی و اخلاقی شخصیت آیت‌الله شبیری زنجانی پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه علمی و فقهی این مرجع تقلید اظهار کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی فقیهی مسلط به احکام اسلامی بود و همواره برای پاسخگویی به سؤالات مردم در دسترس قرار داشت.