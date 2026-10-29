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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

مراسم چهلم آیت‌الله شبیری زنجانی در مسجد اعظم قم برگزار شد

مراسم چهلم آیت‌الله شبیری زنجانی در مسجد اعظم قم برگزار شد

قم- مراسم بزرگداشت چهلمین روز ارتحال آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید، با حضور علما، اساتید حوزه، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت چهلمین روز ارتحال آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید، شامگاه پنجشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از طلاب، روحانیون، اساتید حوزه‌های علمیه، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اقشار مختلف مردم همراه بود.

بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز به نمایندگی از هیئت دولت در این مراسم حضور یافت و یاد و خاطره این مرجع فقید گرامی داشته شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین اندلیب از اساتید حوزه علمیه، به تبیین ابعاد علمی و اخلاقی شخصیت آیت‌الله شبیری زنجانی پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه علمی و فقهی این مرجع تقلید اظهار کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی فقیهی مسلط به احکام اسلامی بود و همواره برای پاسخگویی به سؤالات مردم در دسترس قرار داشت.

کد مطلب 6993912
مهدی بخشی سورکی

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