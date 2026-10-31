طغیان رودخانه‌ موجب انسداد موقتی محور بشاگرد میناب در شیبکوه شد

جمشید راهی، دهیار روستای شیبکوه طی گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت محور بشاگرد میناب اظهار کرد: تا ساعت ۱:۲۰ بامداد شنبه ۹ آبان، همراه با نیروهای راهداری و تعدادی از جوانان روستا مشغول بازگشایی محور اصلی میناب به بشاگرد در محدوده شیبکوه بودیم.

وی افزود: بارندگی‌های امروز موجب بروز مشکل در سه نقطه از جاده و اختلال در تردد خودروها شده بود که یکی از این نقاط به دلیل تجمع گل‌ولای، همواره از نقاط حادثه‌خیز و مشکل‌ساز این محور به شمار می‌رود.

دهیار شیبکوه با اشاره به گرفتار شدن یک دستگاه آمبولانس حامل بیمار در این محدوده گفت: این آمبولانس با کمک نیروهای مردمی و جوانان روستا از گل‌ولای خارج شد.

وی خاطرنشان کرد: شیبکوه به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم ارتباطی بشاگرد به میناب، نقشی تعیین‌کننده در تردد خودروهای امدادی، خدماتی و عمومی دارد؛ موضوعی که ضرورت رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی پایدار این محور را بیش از پیش نمایان می‌کند.