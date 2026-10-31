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۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۱

طغیان رودخانه‌ موجب انسداد موقتی محور بشاگرد میناب در شیبکوه شد

طغیان رودخانه‌ موجب انسداد موقتی محور بشاگرد میناب در شیبکوه شد

میناب- بارندگی‌های بامداد شنبه، محور اصلی مواصلاتی میناب به بشاگرد را در محدوده روستای شیبکوه با انسداد روبرو کرد.

جمشید راهی، دهیار روستای شیبکوه طی گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت محور بشاگرد میناب اظهار کرد: تا ساعت ۱:۲۰ بامداد شنبه ۹ آبان، همراه با نیروهای راهداری و تعدادی از جوانان روستا مشغول بازگشایی محور اصلی میناب به بشاگرد در محدوده شیبکوه بودیم.

وی افزود: بارندگی‌های امروز موجب بروز مشکل در سه نقطه از جاده و اختلال در تردد خودروها شده بود که یکی از این نقاط به دلیل تجمع گل‌ولای، همواره از نقاط حادثه‌خیز و مشکل‌ساز این محور به شمار می‌رود.

دهیار شیبکوه با اشاره به گرفتار شدن یک دستگاه آمبولانس حامل بیمار در این محدوده گفت: این آمبولانس با کمک نیروهای مردمی و جوانان روستا از گل‌ولای خارج شد.

وی خاطرنشان کرد: شیبکوه به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم ارتباطی بشاگرد به میناب، نقشی تعیین‌کننده در تردد خودروهای امدادی، خدماتی و عمومی دارد؛ موضوعی که ضرورت رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی پایدار این محور را بیش از پیش نمایان می‌کند.

کد مطلب 6994761

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