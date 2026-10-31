بازگشایی جاده بشاگرد- میناب در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شبانی اظهار کرد: بامداد شنبه نهم آبان، بر اثر بارندگی و طغیان رودخانه شیبکوه چهار نقطه در مسیر بشاگرد به میناب با ورود گل و لای و رسوب رودخانه به جاده بسته شده بود که با کمک نیروهای راهداری در سریع‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد.

شبانی افزود: اکنون سه دستگاه لودر و کامیون برای بازگشایی کامل مسیر در محل مستقر است.

وی تاکید کرد: شیبکوه به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم ارتباطی بشاگرد به میناب، نقش تعیین‌کننده‌ای در رفت و آمد خودروهای امدادی، خدماتی و عمومی دارد، براین اساس رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی پایدار این جاده ضروری است.