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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

بازگشایی جاده بشاگرد- میناب در هرمزگان

بازگشایی جاده بشاگرد- میناب در هرمزگان

میناب- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای میناب گفت: راه ارتباطی بشاگرد به میناب که بر اثر بارندگی و طغیان رودخانه شیبکوه بسته شده بود، بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شبانی اظهار کرد: بامداد شنبه نهم آبان، بر اثر بارندگی و طغیان رودخانه شیبکوه چهار نقطه در مسیر بشاگرد به میناب با ورود گل و لای و رسوب رودخانه به جاده بسته شده بود که با کمک نیروهای راهداری در سریع‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد.

شبانی افزود: اکنون سه دستگاه لودر و کامیون برای بازگشایی کامل مسیر در محل مستقر است.

وی تاکید کرد: شیبکوه به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم ارتباطی بشاگرد به میناب، نقش تعیین‌کننده‌ای در رفت و آمد خودروهای امدادی، خدماتی و عمومی دارد، براین اساس رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی پایدار این جاده ضروری است.

کد مطلب 6994930

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