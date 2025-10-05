برخورد با شتر در جاده جاسک - میناب باز هم قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه حوالی ساعت ۲۱:۳۸ دقیقه در محور جاسک ـ میناب و در محدوده روستای زیارت بزرگ از توابع شهرستان سیریک یک دستگاه موتورسیکلت حامل سه سرنشین با شتری سرگردان در جاده برخورد کرد.

بر اثر شدت حادثه یکی از راکبان به دلیل برخورد بعدی با یک دستگاه تریلی در دم جان باخت و دو سرنشین دیگر به شدت مصدوم و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهرستان سیریک منتقل شدند.

دهیار زیارت بزرگ: هر هفته شاهد حوادث تلخ در این محور هستیم

علی آسفده دهیار روستای زیارت بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه این نخستین حادثه از این نوع نیست و تقریباً هر هفته شاهد وقوع تصادفات دلخراش در محور جاسک ـ میناب هستیم.

وی افزود: تردد شترهای سرگردان در تاریکی شب بدون علائم هشداردهنده، نبود روشنایی کافی در محور و بی‌توجهی به ایجاد فنس حفاظتی در حاشیه جاده، جان بسیاری از جوانان منطقه را گرفته است.

آسفده تصریح کرد: این محور به دلیل حجم زیاد رفت‌وآمد خودروهای سبک و سنگین، به‌ویژه خودروهای سوخت‌بر، عملاً به جاده‌ای ناامن تبدیل شده و مردم منطقه از عبور از آن هراس دارند.

دهیار زیارت بزرگ با اشاره به نگرانی خانواده‌ها گفت: بسیاری از خانواده‌های روستاهای اطراف، زمانی که عزیزانشان از این مسیر راهی بندرعباس می‌شوند، با دلهره منتظر تماس تلفنی می‌مانند تا مطمئن شوند سالم به مقصد رسیده‌اند.

وی از مسئولان استانی خواست تا با ایمن‌سازی مسیر، نصب علائم هشدار برای عبور دام‌ها و روشنایی جاده، مانع تکرار چنین حوادث تلخی شوند.