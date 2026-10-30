عباس شبانی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان میناب، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: محدوده پل جومحله در محور میناب–سیریک به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی و محدودیت دید، از جمله نقاط حادثه‌خیز این مسیر محسوب می‌شود که در سال‌های گذشته شاهد وقوع تصادفات ناگوار رانندگی در این محدوده بوده‌ایم.



وی با تأکید بر اینکه نبود روشنایی مناسب در ساعات شب یکی از عوامل اصلی بروز سوانح در این نقطه است، افزود: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش نرخ تصادفات، پروژه تأمین روشنایی طولی در این محدوده با هدف بهبود دید رانندگان و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.



شبانی با ارائه جزئیات فنی این پروژه گفت : این پروژه شامل ایجاد ۲۱۰۰ متر روشنایی طولی با نصب ۶۰ عدد پایه روشنایی است که با مبلغ قرارداد ۶ میلیارد تومان و از محل تأمین اعتبار ملی در حال اجرا می‌باشد.



رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای میناب در پایان خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی نقاط حساس و حادثه‌خیز جاده‌ای از اولویت‌های اصلی این اداره است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از اعتبارات ملی، سطح ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان را به شکل ملموسی ارتقا داد.