به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت پوشش کمک‌داور ویدئویی (VAR) در دیدار امروز پرسپولیس و نساجی مازندران به یکی از موضوعات مورد توجه پیش از این مسابقه تبدیل شده است.

محسن حکیم، مسئول کارگروه VAR فدراسیون فوتبال، پیش از این خواستار افزایش تعداد دوربین‌ها و بهبود کیفیت تصاویر در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر شده بود. در همین راستا، مدیران نساجی به داوران مسابقه قول داده‌اند شرایط فنی و تصویربرداری را بهبود ببخشند؛ با این حال، همچنان نگرانی‌هایی درباره احتمال خروج برخی دوربین‌ها از مدار هنگام استفاده از VAR و محدود شدن امکان بررسی کامل صحنه‌های حساس وجود دارد.

همین موضوع باعث شد محسن حکیم شخصاً راهی قائم‌شهر شود تا شرایط فنی سیستم کمک‌داور ویدئویی را بررسی کند. او همچنین هشدار داده است در صورت قطع ارتباط یا اختلال در عملکرد VAR، موضوع را بلافاصله به داور مسابقه گزارش خواهد کرد و هرگونه سوءمدیریت در این زمینه را نیز در گزارش نهایی خود منعکس می‌کند.

با توجه به حساسیت امتیازات این مسابقه برای هر دو تیم، عملکرد بدون نقص VAR اهمیت زیادی دارد و هرگونه اختلال در تصاویر می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری داوران و سرنوشت صحنه‌های حساس بازی تأثیر بگذارد.