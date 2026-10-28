اردلان: خوشحالم که با پرسپولیس یک اتفاق تاریخی رقم زدیم

به گزارش خبرنگار مهر، نیلوفر اردلان سرمربی تیم فوتبال زنان پرسپولیس در نشست خبری پس بازی مقابل استقلال با اشاره به اهمیت این مسابقه تاریخی از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد و گفت: خوشحالم که توانستیم با این پیروزی دل هواداران پرسپولیس را شاد کنیم اما با وجود شروع خوب هنوز مسیر طولانی پیش رو داریم و نباید از ادامه تلاش غافل شویم.



وی با قدردانی از حامیان فوتبال بانوان، بازیکنان، کادر فنی و باشگاه پرسپولیس افزود: حمایت از فوتبال بانوان واقعاً ارزشمند است. از بازیکنان خوبم، کادر فنی و باشگاه پرسپولیس تشکر می‌کنم که شرایط مناسبی را برای ما فراهم کردند. خدا را شکر می‌کنم که امسال شروع خوبی داشتیم اما فکر می‌کنم تازه نیمی از راه را طی کرده‌ایم و هنوز کار زیادی در پیش داریم. باید نقاط ضعف خود را شناسایی کنیم و تمرکز بیشتری روی برطرف کردن آنها داشته باشیم.



اردلان با اشاره به اهمیت برگزاری نخستین دربی فوتبال زنان ایران اظهار کرد: تیم استقلال هم انگیزه‌های خاص خودش را داشت و به نظرم این مسابقه اتفاق بسیار ارزشمندی در تاریخ فوتبال بانوان ایران بود. به بازیکنانم می‌گفتم که این لحظه چقدر اهمیت دارد و آنها بخشی از تاریخ فوتبال زنان هستند. به تیم استقلال نیز تبریک می‌گویم که بازی خوبی به نمایش گذاشت.



سرمربی تیم فوتبال زنان پرسپولیس درباره آمادگی تیمش برای این مسابقه گفت: استقلال را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم این تیم چگونه حمله می‌کند و چه تاکتیک‌هایی دارد. باید به تک‌تک بازیکنانم خسته‌نباشید بگویم؛ آنها واقعاً زحمت زیادی کشیدند. مسابقه یک هفته به تعویق افتاد و برنامه تمرینی ما تا حدودی تغییر کرد اما خدا را شکر توانستیم تمرکز خود را حفظ کنیم.

وی با تمجید از عملکرد کاپیتان پرسپولیس ادامه داد: حضور بازیکنان باتجربه‌ای مانند خانم قنبری اهمیت زیادی دارد. او امروز در میانه میدان عملکرد مؤثری داشت و در بسیاری از لحظات بازی را مدیریت کرد. به اعتقاد من حضور چنین کاپیتانی می‌تواند تفاوت تیم‌ها را رقم بزند.



اردلان همچنین درباره گل‌زنی خانم رضایی خاطرنشان کرد: گل‌زنی یک کار تیمی است اما عناوین فردی هم ارزش خودشان را دارند. به نظرم خانم رضایی نتیجه تلاش‌هایش را گرفت و خوشحالم که توانست گل بزند. باید به او و تمام بازیکنان تیم خسته‌ نباشید گفت.



وی با اشاره به شرایط برگزاری دربی افزود: این مسابقه شرایط خاص خودش را داشت. زمان بازی تغییر کرد، برنامه‌ها جابه‌جا شد و حتی بلیت‌فروشی نیز لغو شد اما در نهایت خدا را شکر می‌کنیم که توانستیم دل هواداران را شاد کنیم. هوادارانی که امروز به ورزشگاه آمدند نشان دادند اگر شرایط مناسبی فراهم شود فوتبال زنان هم می‌تواند از حمایت گسترده تماشاگران برخوردار باشد. دست تک‌تک آنها را می‌بوسم و از اینکه هوادار و حامی ما هستند تشکر می‌کنم. خدا را شاکرم که توانستیم نتیجه‌ای ارزشمند و اتفاقی تاریخی برای باشگاه پرسپولیس رقم بزنیم.



اردلان درباره استفاده‌نشدن از کمک‌داور ویدئویی (VAR) در دربی زنان گفت: پیش‌تر صحبت‌هایی درباره استفاده از VAR در برخی مسابقات مطرح شده بود و انتظار داشتیم این امکان در چنین مسابقه حساسی نیز فراهم شود اما این اتفاق رخ نداد. باشگاه از حق خود دفاع کرد و صحبت‌های لازم را انجام داد ولی در نهایت به نظر سازمان برگزارکننده احترام گذاشتیم و مسابقه برگزار شد.



سرمربی پرسپولیس با اشاره به عملکرد تیم داوری تصریح کرد: باید به داوران خسته‌نباشید بگوییم. به نظرم داوری بدی نبود هرچند ممکن است در برخی صحنه‌های پنجاه‌پنجاه برداشت ما متفاوت باشد. هرقدر بتوانیم از فناوری و امکانات بیشتری در فوتبال استفاده کنیم کیفیت مسابقات بالاتر می‌رود و حیف است که از چنین امکاناتی بهره نبریم. فکر می‌کنم پخش زنده این مسابقه نیز می‌توانست جذابیت زیادی داشته باشد و امیدوارم سال آینده شرایط بهتری در این زمینه فراهم شود.



وی در ادامه درباره فشار روانی مسابقه و لحظاتی که از کنار زمین فاصله گرفت، توضیح داد: فشار بازی بسیار زیاد بود و شرایط سختی را تجربه کردیم. استقلال فشار زیادی وارد می‌کرد و من هم برای چند لحظه نیاز داشتم از فضای مسابقه فاصله بگیرم تا آرامش اولیه‌ام را به دست بیاورم اما دوباره برگشتم تا کنار بازیکنانم باشم.



اردلان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به علاقه‌اش به پرسپولیس و حضور روی نیمکت این تیم گفت: پرسپولیسی‌بودن من به دوران کودکی‌ام برمی‌گردد و اینکه انسان بتواند به یکی از آرزوهای دوران کودکی خود برسد، لذت بسیار بزرگی دارد. فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشتم و فوتبال بانوان نیز مسائل و دشواری‌های خاص خودش را دارد اما خدا را شاکرم که باشگاه پرسپولیس به من اعتماد کرد و این فرصت را در اختیارم قرار داد.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود این پیروزی نباید به هیچ عنوان مغرور شویم. باید همچنان با عشق و علاقه از تیم حمایت کنیم برای آن بجنگیم و به تلاش خود ادامه دهیم. خوشبختانه تا اینجا جنگیده‌ایم و توانسته‌ایم به نتیجه برسیم اما مسیر ما همچنان ادامه دارد.