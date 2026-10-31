۱۱ دوربین آماده فیلمبرداری از بازی پرسپولیس و نساجی؛هشدار جدی به خیبر!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محسن حکیم درباره آخرین وضعیت تجهیزات کمک‌داور ویدئویی در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر اظهار داشت: هم‌اکنون در قائم‌شهر حضور داریم و بازدید خوبی از ورزشگاه شهید وطنی انجام دادیم. این دیدار قرار است با استفاده از ۱۱ دوربین برگزار شود. تیم VAR و عوامل صداوسیما نیز حدود ۶۵ ساعت پیش از شروع مسابقه وارد ورزشگاه شدند و تا این لحظه همکاری بسیار خوبی وجود داشته است.

وی افزود: توضیحات و نکات لازم درباره نحوه تصویربرداری به فیلمبرداران ارائه شده است و امیدواریم شاهد برگزاری مسابقه‌ای خوب با استفاده از سیستم VAR در قائم‌شهر باشیم.

دبیر کارگروه VAR فدراسیون فوتبال در ادامه درباره مشکلات تصویربرداری در دیدار روز گذشته خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان نیز گفت: باشگاه خیبر به ما تعهد داده بود که همکاری لازم را برای تأمین شرایط مناسب تصویربرداری انجام دهد اما عمل نکرد! اگر این مشکل که در دو مسابقه قبلی نیز وجود داشته است، برطرف نشود، مجبور خواهیم شد دیدار خانگی بعدی این تیم را بدون استفاده از VAR برگزار کنیم.