به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داودیان پیش از ظهر شنبه در مراسم کلنگ‌زنی مخزن ذخیره آب شرب مرزن‌آباد با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آبی در مازندران اظهار کرد: اگرچه این استان از نظر برخورداری از منابع آبی ظرفیت مناسبی دارد، اما چالش اصلی در سال‌های گذشته، مدیریت نامناسب منابع آب و بهره‌برداری ناکافی از آب‌های سطحی بوده است.

وی افزود: در گذشته بخش عمده آب شرب شهرها و روستاهای مازندران از منابع زیرزمینی تأمین می‌شد، اما به دلیل محدودیت‌های کمی و کیفی این منابع، ادامه اتکا به سفره‌های آب زیرزمینی امکان‌پذیر نیست و حرکت به سمت استفاده از منابع آب سطحی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به تدوین طرح جامع تأمین آب شرب استان در سال ۱۳۹۴ بیان کرد: این طرح با هدف ساماندهی منابع تأمین آب و پاسخگویی به نیاز شهرها و روستاهای استان تهیه شده و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در آن دارای ردیف اجرایی هستند و روند اجرای آنها در حال پیگیری است.

داودیان، مجتمع آبرسانی شماره ۲ را یکی از طرح‌های مهم این برنامه جامع دانست و گفت: این مجتمع با هدف تأمین آب شرب شهرهای چالوس، نوشهر، مرزن‌آباد و هچیرود و حدود ۱۳۰ روستای منطقه طراحی شده است.

وی ادامه داد: بخشی از منابع تأمین آب این مجتمع از رودخانه چالوس پیش‌بینی شده که برای بهره‌برداری از آن، احداث سد انحرافی در محدوده مرزن‌آباد و اجرای خطوط انتقال آب در دستور کار قرار گرفته است. خط انتقال اصلی این طرح به طول حدود ۲۸ کیلومتر و با قطر یک‌هزار و ۲۰۰ میلی‌متر طراحی شده که تاکنون ۱۳.۵ کیلومتر آن اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به تأمین اعتبارات این طرح تصریح کرد: علاوه بر اعتبارات ملی، در سال گذشته حدود ۲۷۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای اجرای این پروژه تأمین شد و امسال نیز نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات آن در نظر گرفته شده است.

وی بخشی از تأخیرهای ایجادشده در اجرای پروژه را ناشی از فرایند طولانی اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله مجوزهای مربوط به حریم بزرگراه، منابع طبیعی و محیط زیست عنوان کرد و افزود: خوشبختانه این موانع برطرف شده و با فراهم شدن شرایط اجرایی و پشتیبانی‌های اعتباری، انتظار می‌رود روند پیشرفت پروژه شتاب بیشتری بگیرد.

داودیان در ادامه با اشاره به اهمیت احداث مخزن ذخیره آب مرزن‌آباد خاطرنشان کرد: این مخزن از مؤلفه‌های اولویت‌دار مجتمع آبرسانی شماره ۲ است که با پیگیری مسئولان و همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمین مورد نیاز آن از منابع طبیعی تحویل گرفته شد و اکنون عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه این مخزن با ظرفیت یک‌هزار مترمکعب برای تقویت تأمین آب شرب مرزن‌آباد احداث می‌شود، اظهار کرد: جمعیت فعلی شهر حدود ۱۵ هزار نفر برآورد می‌شود و در افق بلندمدت نیز جمعیتی در حدود ۲۳ هزار نفر برای آن پیش‌بینی شده است؛ بنابراین اجرای این طرح در کنار سایر اجزای مجتمع آبرسانی، نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای آینده منطقه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مدت زمان اجرای طرح حدود یک سال برآورد شده است و امیدواریم با تأمین منابع و همکاری دستگاه‌های مسئول، پروژه در زمان‌بندی تعیین‌شده به پایان برسد و زمینه بهره‌مندی شهروندان مرزن‌آباد از آب شرب پایدار فراهم شود.

داودیان در پایان از حمایت و پیگیری مسئولان استانی و نمایندگان منطقه در تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی پروژه‌های آبرسانی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل طرح‌های پیش‌بینی‌شده در مجتمع آبرسانی شماره ۲، وضعیت تأمین آب شرب شهرها و روستاهای منطقه بهبود یابد.