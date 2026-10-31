عزیزی: ۱۰ پروانه اکتشاف معدنی برای خراسان جنوبی عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عزیزی صبح شنبه در حاشیه بازدید از پاویون خراسان جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این استان اظهار کرد: خراسان جنوبی به اعتقاد من بهشت معادن ایران است و تنوع گسترده مواد معدنی در این استان، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه فعالیت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

وی با قدردانی از حضور فعال مجموعه‌های معدنی خراسان جنوبی در نمایشگاه افزود: برپایی پاویون اختصاصی استان از ابتکارات ارزشمندی است که در سال‌های گذشته نیز مورد توجه قرار داشته و تداوم آن می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های معدنی استان، ایجاد ارتباط میان فعالان این حوزه و شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری داشته باشد.

سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به مأموریت‌های توسعه‌ای این سازمان در بخش معدن تصریح کرد: ایمیدرو در چارچوب وظایف قانونی و مأموریت‌های تعریف‌شده، طی سال‌های گذشته حضور فعال و مؤثری در خراسان جنوبی داشته و این استان را به‌عنوان یکی از پایلوت‌های اصلی فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار داده است.

عزیزی با اشاره به تازه‌ترین اقدامات ایمیدرو در خراسان جنوبی گفت: هفته گذشته ۱۰ پروانه اکتشاف معدنی استان در قالب دو بسته سرمایه‌گذاری با هدف فراهم‌کردن زمینه حضور بخش خصوصی در سامانه بارگذاری شد و در حال حاضر انتشار اسناد مربوط به این محدوده‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: با عرضه این بسته‌های سرمایه‌گذاری، به دنبال شناسایی و جذب مشارکت‌کنندگان توانمند و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت هستیم تا بتوانیم ظرفیت‌های معدنی معرفی‌شده را وارد مرحله عملیاتی اکتشاف کنیم.

سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو ابراز امیدواری کرد با استقبال سرمایه‌گذاران و مشارکت بخش خصوصی، زمینه اجرای طرح‌های اکتشافی جدید و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در خراسان جنوبی فراهم شود و این استان متناسب با ظرفیت‌های گسترده معدنی خود، شاهد تحولات بیشتری در این بخش باشد.