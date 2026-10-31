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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

عزیزی: ۱۰ پروانه اکتشاف معدنی برای خراسان جنوبی عرضه شد

عزیزی: ۱۰ پروانه اکتشاف معدنی برای خراسان جنوبی عرضه شد

بیرجند- سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو از عرضه ۱۰ پروانه اکتشاف معدنی خراسان جنوبی در قالب دو بسته سرمایه‌گذاری برای جذب مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عزیزی صبح شنبه در حاشیه بازدید از پاویون خراسان جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این استان اظهار کرد: خراسان جنوبی به اعتقاد من بهشت معادن ایران است و تنوع گسترده مواد معدنی در این استان، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه فعالیت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

وی با قدردانی از حضور فعال مجموعه‌های معدنی خراسان جنوبی در نمایشگاه افزود: برپایی پاویون اختصاصی استان از ابتکارات ارزشمندی است که در سال‌های گذشته نیز مورد توجه قرار داشته و تداوم آن می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های معدنی استان، ایجاد ارتباط میان فعالان این حوزه و شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری داشته باشد.

سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به مأموریت‌های توسعه‌ای این سازمان در بخش معدن تصریح کرد: ایمیدرو در چارچوب وظایف قانونی و مأموریت‌های تعریف‌شده، طی سال‌های گذشته حضور فعال و مؤثری در خراسان جنوبی داشته و این استان را به‌عنوان یکی از پایلوت‌های اصلی فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار داده است.

عزیزی با اشاره به تازه‌ترین اقدامات ایمیدرو در خراسان جنوبی گفت: هفته گذشته ۱۰ پروانه اکتشاف معدنی استان در قالب دو بسته سرمایه‌گذاری با هدف فراهم‌کردن زمینه حضور بخش خصوصی در سامانه بارگذاری شد و در حال حاضر انتشار اسناد مربوط به این محدوده‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: با عرضه این بسته‌های سرمایه‌گذاری، به دنبال شناسایی و جذب مشارکت‌کنندگان توانمند و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت هستیم تا بتوانیم ظرفیت‌های معدنی معرفی‌شده را وارد مرحله عملیاتی اکتشاف کنیم.

سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو ابراز امیدواری کرد با استقبال سرمایه‌گذاران و مشارکت بخش خصوصی، زمینه اجرای طرح‌های اکتشافی جدید و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در خراسان جنوبی فراهم شود و این استان متناسب با ظرفیت‌های گسترده معدنی خود، شاهد تحولات بیشتری در این بخش باشد.

کد مطلب 6995094

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