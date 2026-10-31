سازوکار تبدیل ارز گردشگران خارجی در مبادی ورودی کشور نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری امروز شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با تشکل‌های گردشگری، با تبیین مهم‌ترین چالش‌ها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های پیش‌روی صنعت گردشگری کشور، تحریم‌ها، محدودیت‌های پروازی و هشدارهای سفر را از موانع اصلی احیای گردشگری ورودی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و بازگشت ایران به بازارهای گردشگری جهان تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بازار کشورهای همسایه و مقاصد نزدیک، عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و تاجیکستان را از جمله بازارهای دارای ظرفیت برای توسعه گردشگری ایران برشمرد و گفت: درصد بالایی از گردشگران ورودی کشور در شهریورماه از عراق بوده‌اند که این آمار بیانگر اهمیت راهبردی این بازار در شرایط کنونی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه ورود گردشگران عراقی افزود: تسهیل ورود زمینی گردشگران از مرزهای غربی و اتصال این مسیرها به شبکه پروازهای داخلی برای سفر به مقاصدی همچون مشهد، اصفهان، شیراز و مناطق شمالی کشور، از جمله برنامه‌های در دست پیگیری است؛ ظرفیتی که می‌تواند بخش قابل توجهی از جمعیت مناطق مختلف عراق را پوشش دهد.

صالحی‌امیری همچنین از هماهنگی با استانداران ایلام، کرمانشاه و آذربایجان‌غربی برای تقویت تعاملات گردشگری با عراق خبر داد و گفت: در رایزنی‌های انجام‌شده، هدف‌گذاری جذب ۱۰ میلیون گردشگر بین ۲ کشور مورد توجه قرار گرفته است.

بازگشت پروازهای بین‌المللی و رفع هشدارهای سفر، پیش‌شرط احیای گردشگری ایران است

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش تعیین‌کننده ارتباطات هوایی در توسعه بازارهای گردشگری، از مذاکرات و رایزنی‌های گسترده با کشورهای مختلف برای برقراری و گسترش پروازهای بین‌المللی خبر داد.

وی با اشاره به پیگیری برقراری و توسعه مسیرهای هوایی با کشورهایی همچون عراق، امارات، عمان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ترکیه، چین، قطر، ویتنام، ترکمنستان، تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، ارمنستان، قزاقستان، مالزی، تایلند و پاکستان، اظهار کرد: وزارت امور خارجه نیز گزارش‌هایی درباره پیگیری مجوزهای پروازی، خدمات فرودگاهی و رفع محدودیت‌های عبور از آسمان کشورها ارائه کرده است.

صالحی‌امیری با اشاره به فشار تحریم‌ها بر شرکت‌های هواپیمایی و مجموعه‌های فعال در صنعت هوانوردی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و گفت‌وگوهای دوجانبه را برای کاهش محدودیت‌ها ضروری دانست و افزود: در حال حاضر برخی پروازها به چین و روسیه برقرار است، اما توسعه این مسیرها به مجوزها و هماهنگی‌های بیشتری نیاز دارد. برخی کشورها از جمله قطر و ترکیه نیز برای همکاری‌های بیشتر اعلام آمادگی کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر همچنان تحت تاثیر فشارهای ناشی از تحریم‌ها قرار دارند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین سازمان‌های منطقه‌ای از جمله اکو، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بسترهای ارزشمندی برای گسترش همکاری‌های گردشگری و تقویت ارتباط ایران با بازارهای هدف ارزیابی کرد.

صالحی‌امیری در ادامه از نهایی‌شدن سازوکار تبدیل ارز گردشگران خارجی در مبادی ورودی کشور خبر داد و گفت: براساس این سازوکار، بانک‌های مستقر در مبادی هوایی، زمینی و دریایی می‌توانند ارز همراه گردشگران را با نرخ بازار غیررسمی و با کسر دو درصد کارمزد تبدیل کنند.

وی با اشاره به آمادگی بانک‌های شهر، ملت و رفاه برای اجرای این طرح افزود: مقدمات اجرایی آن در حال انجام است و هدف از این اقدام، تسهیل مبادلات ارزی گردشگران و کاهش مشکلات مالی آنان در طول سفر است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح جزئیات این سازوکار بیان کرد: هر گردشگر می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز همراه داشته باشد و این سقف برای هر یک از اعضای خانواده نیز به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شده است. همچنین گردشگران در صورت باقی‌ماندن ارز در پایان سفر می‌توانند آن را برای سفر بعدی نگهداری کنند یا هنگام خروج از کشور، معادل ریالی آن را بر اساس نرخ روز و پس از کسر کارمزد دریافت کنند.

۱۲.۳ همت تسهیلات حمایتی برای گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص می‌یابد

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت پشتیبانی از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، از پیش‌بینی ۱۲.۳ همت تسهیلات حمایتی برای این بخش‌ها خبر داد و گفت: ۳۰ درصد این منابع به حوزه بوم‌گردی و ۷۰ درصد به صنایع‌دستی اختصاص دارد.

وی با اشاره به عملکرد پرداخت تسهیلات در سال گذشته افزود: حدود ۲۱ هزار مورد پرداخت انجام شده و برای سال جاری نیز حدود ۴۵ هزار تقاضا پیش‌بینی شده است.

تعرفه انرژی تاسیسات گردشگری نیازمند پیگیری قانونی است

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح تعرفه انرژی مراکز گردشگری را از مطالبات مهم فعالان این صنعت دانست و گفت: دولت با پیشنهاد استفاده از تعرفه خدماتی برای مراکز گردشگری موافق بوده، اما این موضوع در جریان بررسی قانون مانع‌زدایی از صنعت برق در مجلس حذف شده و نیازمند پیگیری قانونی بیشتری است.

وی همچنین از آمادگی برای دعوت از وزیر نیرو به نشست‌های تخصصی با فعالان گردشگری خبر داد و تصریح کرد: هزینه‌های ترانزیت و فوق‌ترانزیت برق نیز از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری در مجتمع‌های گردشگری حاشیه منابع آبی اظهار کرد: حدود ۵۰ طرح در حاشیه سدها و منابع آبی برای سرمایه‌گذاری معرفی شده است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های طبیعی کشور باشد.

صالحی‌امیری با اشاره به مشکلات برخی هتل‌های قدیمی در زمینه پایان‌کار و تایید استحکام بنا، از تدوین راهکاری برای تعیین تکلیف این مجموعه‌ها خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، راهکاری میانه برای رفع این موانع آماده شده است.

او افزود: این راهکار با هدف فراهم‌کردن امکان ادامه فعالیت، بازسازی و مقاوم‌سازی هتل‌های قدیمی و رفع مشکلات موجود تدوین شده و در انتظار طی مراحل نهایی و امضاست.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت در تنوع‌بخشی به اقتصاد گردشگری کشور، از تصویب آیین‌نامه شورای راهبری گردشگری سلامت پس از حدود دو سال کار کارشناسی و دریافت دیدگاه دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

وی افزود: در تدوین این آیین‌نامه، نظرات وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های مرتبط مورد توجه قرار گرفته و دو تشکل بخش‌خصوصی نیز در ترکیب شورا عضویت دارند.

صالحی‌امیری با اشاره به برخی مشکلات ورود گردشگران سلامت، به‌ویژه از افغانستان، اظهار کرد: تغییرات ایجادشده در فرایند صدور ویزا و نقش شرکت‌های هواپیمایی در این زمینه باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول بررسی شود.

وی از پیگیری این موضوع با وزارت کشور و وزارت امور خارجه خبر داد و افزود: برای بررسی مشکلات و دستیابی به راهکار مشترک، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد شد.

بازگشایی موزه‌ها پس از دریافت مجوزهای امنیتی در اولویت است

صالحی‌امیری با تشریح وضعیت موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی کشور گفت: در ایران حدود ۸۰۰ موزه وجود دارد که نزدیک به ۳۰۰ موزه آن در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

وی با اشاره به محدودیت فعالیت برخی موزه‌ها در شرایط اخیر افزود: تعدادی از محوطه‌ها و مجموعه‌های تاریخی از جمله حافظیه، سعدیه و تخت‌جمشید فعال هستند، اما برخی موزه‌های دارای اشیای ارزشمند به دلیل ملاحظات امنیتی با محدودیت فعالیت مواجه شده‌اند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تاثیر این محدودیت‌ها بر درآمدهای موزه‌ای اظهار کرد: درآمد پیش‌بینی‌شده از محل موزه‌ها حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده، اما تاکنون تنها بخش محدودی از این درآمد محقق شده است.

وی تاکید کرد: به محض دریافت مجوزهای امنیتی، موزه‌هایی که مشمول محدودیت شده‌اند حداکثر ظرف پنج روز بازگشایی خواهند شد.

صالحی‌امیری حفاظت از آثار تاریخی و اشیای ارزشمند را اولویت اصلی وزارتخانه در شرایط بحرانی دانست و تصریح کرد: مسئولیت صیانت از این آثار بر هر موضوع دیگری، از جمله درآمدزایی موزه‌ها، مقدم است.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه به مسائل مالیاتی و بیمه‌ای فعالان گردشگری اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بخش عمده بوم‌گردی‌های کشور با مشکل مالیاتی مواجه نیستند، اما موارد خاص باید به‌صورت مستند بررسی و پیگیری شوند.