تعیین تکلیف ۲۰ هزار متر مربع اراضی آموزش و پرورش گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید صفدری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری گرمسار از تعیین تکلیف قانونی حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع از منازل سازمانی و سایر اماکن متعلق به اداره آموزش و پرورش این شهرستان در قالب ۲۴ واحد خبر داد

وی با بیان اینکه با ورود قانونی دستگاه قضایی شهرستان، این اراضی و اماکن به مدیریت آموزش و پرورش گرمسار بازگشته است افزود: این اقدام در راستای برگزاری جلسات شورای شهرستانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و با هدف تسریع در تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک و اماکن مرتبط انجام شده است.

رئیس دادگستری گرمسار تصریح کرد: این اراضی و اماکن بار دیگر در اختیار مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرار گرفت تا تحت مدیریت این اداره ساماندهی و اداره شود.

صفدری با اشاره به نحوه انجام این فرایند افزود: تعیین تکلیف این اراضی و اماکن بدون تشکیل پرونده قضایی و از طریق پیگیری‌های دستگاه قضایی شهرستان انجام‌شده و در نهایت در چارچوب سازوکارهای قانونی و تعامل دستگاه‌های مرتبط صورت گرفت.