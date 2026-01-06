به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از شعب صلح شهرستان گرمسار در رأس هیئتی، از رسیدگی این محاکم به شش هزار پرونده قضائی از ابتدای سال جاری تا آخر آذرماه خبر داد.

وی با بیان اینکه دادگاه‌های صلح شهرستان گرمسار از مهرماه سال قبل بازگشایی شده و عملکرد خوبی داشته‌اند، ابراز کرد: در این بازه زمانی نزدیک شش هزار و ۶۰۰ پرونده به این محاکم صلح وارد شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان از رسیدگی به شش هزار و ۲۰۰ پرونده در این محاکم خبر داد و ابراز کرد: تنها نزدیک ۲۰۰ پرونده در این دادگاه‌های صلح در شهرستان گرمسار باقی مانده که در دست رسیدگی است.

اکبری با بیان اینکه در این محاکم و تمرکز بر تعیین تکلیف پرونده‌ها با جدیت ادامه دارد، تاکید کرد: بررسی میزان ورودی، خروجی و موجودی پرونده‌ها، بر ضرورت رعایت نظم، دقت و تسریع در رسیدگی‌ها تاکید دادگستری استان سمنان است.

وی با بیان اینکه عملکرد شعب و محاکم دادگستری استان از طریق سامانه «سمپ» مورد بررسی قرار داد، تاکید کرد: گزارش‌های کمی و کیفی، تعداد تعیین اوقات نظارت و رسیدگی، علل تجدید اوقات و نحوه استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی سامانه، همچنین ثبت صحیح اطلاعات پرونده‌ها به‌صورت دقیق رصد می‌شود.