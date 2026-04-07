اعطای ارفاقات قضایی به زندانیان گرمساری؛ کاهش جمعیت کیفری در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید صفدری صبح سه شنبه در حاشیه دیدار چهره به چهره با زندانیان گرمسار و در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این بازدید تلاش شد ضمن بررسی دقیق وضعیت زندان، مسائل و درخواست‌های زندانیان به طور مستقیم شنیده شود تا در چارچوب قانون، اقدامات لازم برای رسیدگی به آن‌ها انجام گیرد.

وی افزود: در جریان این حضور میدانی، گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با تمامی زندانیان انجام شد و درخواست‌ها، مشکلات و مطالبات آنان مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت احراز شرایط قانونی، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

رئیس دادگستری شهرستان گرمسار با تأکید بر اجرای سیاست‌های مدیریت هدفمند جمعیت کیفری در استان سمنان گفت: در راستای این سیاست و با بررسی پرونده‌ها، به زندانیان واجد شرایط ارفاقات قانونی متناسب اعطا شد تا ضمن رعایت موازین قانونی، زمینه اصلاح، بازگشت به جامعه و کاهش هوشمندانه جمعیت کیفری فراهم شود.

صفدری همچنین خاطرنشان کرد: اعطای ارفاقات قانونی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون مرخصی، آزادی مشروط و سایر تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون، از جمله رویکردهای مهم دستگاه قضایی در مدیریت صحیح جمعیت زندان‌ها و حمایت از فرآیند بازپروری زندانیان است.

وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی از زندان‌ها و گفت‌وگوی مستقیم با زندانیان، بخشی از رویکرد دادگستری استان سمنان در نظارت مستمر بر امور زندان و وضعیت زندانیان است که با هدف صیانت از حقوق قانونی افراد و ارتقای کیفیت خدمات اصلاحی و تربیتی دنبال می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان گرمسار تصریح کرد: این اقدامات در چارچوب برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و در ادامه اجرای سیاست‌های دادگستری استان سمنان در زمینه نظارت بر زندان‌ها، به ویژه در شرایط فعلی کشور، با جدیت دنبال می‌شود و استمرار خواهد داشت.