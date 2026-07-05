به گزارش خبرنگار مهر، فرشید صفدری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری گرمسار اظهار کرد: پویش «به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» با میانجی‌گری اعضای شورای حل اختلاف به مصالحه در چهار پرونده حقوقی انجامید.

وی ادامه داد: با تلاش اعضای شعب دوم و نهم شورای حل اختلاف شهرستان گرمسار و در راستای ترویج فرهنگ صلح، سازش و گذشت این پرونده ها مختومه اعلام شدند.

رئیس دادگستری گرمسار با اشاره به اینکه پیش از ادامه فرآیند رسیدگی قضایی، با رضایت کامل طرفین این چهار پرونده به سازش ختم شدند، توضیح داد: ارزش مالی این پرونده ها حدود ۹۳ میلیارد تومان است.

صفدری اظهار کرد: نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش اختلافات قضایی بسیار موثر و مثبت بوده است لذا بهره‌گیری از ظرفیت این شوراها از سیاست‌های مهم دستگاه قضایی استان سمنان برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

وی اضافه کرد: توسعه سازوکارهای صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم، از مهم‌ترین اهدافی که در چارچوب برنامه جامع عملیاتی و سند تحول و تعالی قوه قضاییه دنبال می‌شود.