فرماندار پیشوا جدایی روستاهای این شهرستان را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش آموز، با رد شایعات مطرح‌شده درباره واگذاری یا جداسازی روستاهای این شهرستان به ورامین، تأکید کرد که هیچ‌گونه تغییر در تقسیمات کشوری پیشوا صورت نگرفته و برنامه‌ای نیز برای جدایی روستاها وجود ندارد.

وی با اشاره به انتشار مطالبی درباره معامله پنهانی یا واگذاری روستاهای پیشوا اظهار کرد: برخلاف جوسازی‌های صورت‌گرفته، هیچ‌گونه انتزاع، الحاق یا تغییری در تقسیمات کشوری شهرستان انجام نشده و هیچ روستایی از پیشوا جدا نخواهد شد.

فرماندار پیشوا با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم و محدوده جغرافیایی شهرستان افزود: فرمانداری اجازه نخواهد داد حتی بخشی از خاک پیشوا بدون رضایت مردم واگذار شود.

دانش آموز درباره مطالبات مطرح‌شده از سوی اهالی برخی روستاهای جنوبی، از جمله گل‌عباس، توضیح داد: درخواست ساکنان این مناطق صرفاً به تسهیل دسترسی‌های خدماتی مربوط می‌شود و به معنای مطالبه جدایی از پیشوا نیست.

فرماندار پیشوا همچنین با اشاره به موضع این فرمانداری در جلسات استانداری تصریح کرد: محدوده روستاها و تقسیمات کشوری شهرستان باید بدون تغییر باقی بماند و در مقابل، حریم غیرقانونی شهر ورامین باید عقب‌نشینی کرده و با مرزهای جغرافیایی پیشوا منطبق شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از مواضع امام جمعه در صیانت از حقوق مردم، بار دیگر هرگونه واگذاری، انتزاع یا جداسازی روستاهای پیشوا را رد کرد و از پیگیری اصلاح و بازگرداندن حریم شهر ورامین به محدوده قانونی آن خبر داد.