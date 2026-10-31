به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن فوجی، عصر شنبه در همایش «طلایه‌داران هدایت» ویژه ایام فاطمیه که در اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به ضرورت روشنگری در حوزه مسائل زنان و خانواده اظهار کرد: در طول تاریخ، حضور زن در جامعه در قالب دو الگوی «تحجر» و «تجدد» مطرح بوده که الگوی دوم یا همان زن لیبرال، طی ۲۰۰ سال گذشته تلاش کرده خود را برای نسل جوان جذاب نشان دهد.

قائم‌مقام اندیشکده راهبردی سعدا با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه مبنی بر لزوم تبیین عقوبتِ ترک مسیر رشد افزود: رهبر معظم انقلاب نیز همواره تأکید کرده‌اند که برای ورود به مسئله زن و حجاب، الزوماً نباید تنها از خود حجاب صحبت کرد، بلکه باید منطق استعماری غرب را افشا کرد و به مخاطب ثابت نمود که هدف غرب از ورود به هر موضوعی، بهره‌کشی و سوءاستفاده است.

وی با بیان اینکه منطق «سوءاستفاده نشدن» برای هر انسان با هر باوری در سراسر جهان قابل پذیرش است، تصریح کرد: اگر مبلغ مذهبی در مواجهه با شبهات دختران جوان تنها به پاسخ‌گویی به سؤالات فرعی و کلیشه‌ای بپردازد، تغییری در رفتار مخاطب ایجاد نخواهد شد؛ چرا که گره ذهنی اصلی، جذابیت کاذب الگوی دوم زن در غرب است که باید با نقد آورده‌های تمدن غرب برای زنان باز شود.

فوجی در ادامه به سه گانه پاسخ به شبهات شامل «تشخیص سؤال اصلی»، «انتخاب منطق درست» و «انتخاب داده مناسب» اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از آمار، فکت‌ها و اعترافات خود غربی‌ها درباره آسیب‌های اجتماعی، مصرف‌گرایی، وضعیت اشتغال زنان در غرب و مسائل مربوط به حقوق خانواده، بهترین و کارآمدترین ابزار برای خنثی‌سازی آدرس‌های غلط رسانه‌های معاند است.